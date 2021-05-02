民进党开除涉毒党员赵介佑党籍

民进党台北市党部评委召集人赵映光之子赵介佑涉毒品案，风暴愈演愈烈，从治安、警纪事件，延烧成派系斗争，重创民进党形象。民进党台北市党部评议委员会，昨晚（5月1日）火速召开临时会议，会议通过临时动议，决议开除赵介佑党籍。

综合联合新闻网、中时电子报、风传媒等报道，赵介佑因涉及贩毒、诈欺等罪，讯后被声押。他的案件引发社会关注，黑历史也被起底，其中一项是他2016年担任民进党北市党部党代表时，于同年12月底在自家吸毒抢驾救护车撞毁三车，当时赵介佑向民进党党部递出辞呈，却未被移送评委会惩处。

赵介佑最近又被指有“逃兵”身分，2018年5月入伍后曾数度未出勤而被移送，还曾对役男管理人员呛声“我回去一定会砍死你”。他目前还是役男身份，依法规定应服役一年，还有八个多月的役期没当完。

前民进党立委郭正亮4月30人在政论节目中指出， 赵介佑不好好读书 。赵映光本来打算培养赵介佑， 让赵介佑跟着自己做事 。郭正亮透露，但赵介佑2016年染毒后，就越走越歪了， “2016年他开始吸毒，吸毒之后开始结交一些坏朋友，然后越搞越烂”。

对于涉黑人员入党问题，民进党台北市党部评委会主委吴怡农今天在面簿（Facebook）公布，将进行三大改革，包括：委请专业法律顾问，重新检讨入党流程，慎重审查每份入党申请书；针对极少数违反党规、违反排黑条款的党员，依党规尽速处理；鼓励更多具有理想的年轻人入党，共同为台湾未来努力。

对于此案，时代力量前立委黄国昌则在面簿说，这一两天，他看到许多国民党议员，纷纷跳出来挞伐赵映光与赵介佑，嘲讽民进党北市党部染黑，任凭帮派份子登堂入室。黄国昌说，“看了以后，觉得十分可笑。”黄国昌也点名国民党某议员，黑道的背景难道不雄厚？违法乔事的记录不辉煌？国民党不知道吗？

