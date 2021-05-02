台北民进党主委吴怡农被质疑知晓赵介佑黑道背景

台湾民进党台北市党部评委召集人赵映光之子赵介佑涉毒、诈欺，台北市党部评议委员会决议开除赵介佑党籍，赵映光也请辞评议委员及一切党务。此案使民进党形象重挫，国民党前立委孙大千还点名台北市党部主委吴怡农，称他东窗事发了才撇清关系、假装无辜。

据《中时电子报》报道，孙大千今日（2日）在面簿发文说，吴怡农登记参选主委时，是由赵氏家族的成员力挺陪伴的，不可能事发后才知道赵家的黑道背景。

孙大千说，原来民进党不仅在台面上是派系共治，在台面下更是黑道当家，赵介佑事件恐怕只不过是冰山的一角。

孙大千指出，熟悉民进党内生态的人士都很清楚，由于民进党的党职大部分由党员直选，所以每个派系都要拜托帮派份子来协助豢养人头党员，因为帮派份子手下小弟众多，一个口令一个动作，纪律严明。因此，党内政治人物对于黑道人士介入党务，一向都是睁一只眼闭一只眼。

对此，孙大千请民进党中央向全民澄清几个问题：第一，为什么赵介佑早在2016年因毒品案被法院判刑，却拖到现在媒体大肆报导后才要火速开铡呢？是谁一直在包庇纵容？第二，民进党中央要不要去调查一下赵介佑手下的小弟，是否都持有民进党的党证？赵氏家族是不是台北市民进党的人头党员大户？

第三，赵氏家族成员为什么可以独揽民进党台北市党部的几个要职？是不是因为赵氏家族所掌握的人头党员，足以左右台北市党部主委的选举结果？第四，吴怡农不要东窗事发了才撇清关系、假装无辜，明明在登记参选主委时，是由赵氏家族的成员力挺陪伴，怎么可能是事发当下才知道赵家的黑道背景呢？

最后第五点，孙大千说，民进党要清查，除了台北市党部以外，台湾其他的地方党部的干部是不是也一样被具有黑道背景的人士所把持掌握？他建议民进党，应立刻启动党内的自清扫黑专案，否则迟早有一天，绿色会变成黑色。