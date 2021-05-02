中共百句党史名言：毛习各占30句

中共机关报《人民日报》今年3月在微博发布“100句名言回顾党史100年”，绝大部分出自中共五代领导人，其中毛泽东与习近平各占30句，但名言录在过去几天再次受到关注。

名言录有14句来自邓小平，江泽民和胡锦涛各10句。剩余六句出自周恩来（两句）和刘少奇、朱德、陈云、彭德怀（各一句）。

百句党史名言以时间先后为序，中共建政前有23句，建政后有77句。

第一句是毛泽东1925年在《中国社会各阶级的分析》提出的“谁是我们的敌人？谁是我们的朋友？这个问题是革命的首要问题”，最后一句是习近平2021年在中共党史学习教育动员大会讲话中提出的“江山就是人民，人民就是江山。”

毛泽东上榜名言还包括“枪杆子里面出政权”“我们中华民族有同自己的敌人血战到底的气概”“一切反动派都是纸老虎”“十月革命一声炮响，给我们送来了马克思列宁主义”“中国人从此站立起来了”“领导我们事业的核心力量是中国共产党，指导我们思想的理论基础是马克思列宁主义”“工、农、商、学、兵、政、党这七个方面，党是领导一切的”。

刘少奇、朱德、陈云上榜名言分别是“我们共产党员，是近代历史上最先进的革命者”，“我们的敌人最害怕我们的团结”，“如果说鸟是搞活经济的话，那么，笼子就是国家计划”。

在百句名言中，中共建政后的第一句名言是彭德怀1953年说的“西方侵略者几百年来只要在东方一个海岸上架起几尊大炮就可霸占一个国家的时代是一去不复返了”。

