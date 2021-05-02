日本称大陆军舰通过与那国-台湾之间海域

日本官方昨天（5月1日）称，中国大陆海军一艘护卫舰当天经日本最西端的冲绳县与那国岛和台湾之间海域北上，驶入了东海。

据日本共同社报道，日本防卫省统合幕僚监部指出，这是该部首次发布大陆军舰通过与那国-台湾之间海域的信息。

这艘护卫舰早前也经冲绳本岛和宫古岛之间南下，进入太平洋，然后朝着与那国以西方向行驶。该舰未进入日本领海，也没有针对自卫队舰艇和飞机的危险行为。

海上自卫队4月30日凌晨1时前后发现中国护卫舰在宫古岛东北偏北约150公里的海域航行，并出动了巡逻机和护卫舰监视中国护卫舰的动向。

防卫省认为，包括钓鱼岛（日本称尖阁诸岛）周边地区在内，中国在东海的活动更加活跃，日本对此已加强警惕。

统合幕僚监部也公布，他们发现俄罗斯海军的驱逐舰等共两艘舰艇4月30日晚以后经位于韩国和日本之间的对马海峡南下，驶向东海。日本已在详细分析中俄各自的意图。

中国海军新闻发言人高秀成今天也公布，海军已组织山东舰航母编队在南中国海相关海域进行训练。

高秀成强调，这是根据年度工作计划组织的例行性训练，完全正当合法，有利于提高维护国家主权、安全、发展利益的能力，有利于维护地区和平稳定，希望外界客观理性看待。今后，中国海军仍将按计划常态组织类似演训活动。