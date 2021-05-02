港财政司长：料今年首季增长可观

香港特区政府财政司司长陈茂波2日在网志中说，随着出口及投资等环节渐趋改善，料香港今年首季经济会有可观增长。

据中新社报道，陈茂波指出，香港已经历了连续六个季度的经济收缩，期间特区政府消费开支增加6至10%，部份抵销私人消费开支的萎缩，发挥了逆周期的支持作用。

随着出口及投资等环节渐趋改善，香港今年首季经济表现会有可观的增长。然而，受疫情及社交距离措施影响，部份行业的经营仍然深受压力，令经济复苏的步伐出现不平衡的情况。

陈茂波说，财政预算案提出“百分百担保个人特惠贷款计划”，首三天已收到约7000宗贷款申请，初步获批核个案的申请人来自物流运输、零售及饮食业等行业。

他介绍，预算案的其他措施亦会陆续推出，市民关心的5000元（港币，下同，856.68新元）电子消费券计划正推进，获甄选的四家储值支付工具营办商正协助更多商户安装设备，相信电子消费券计划在暑假期间启动后，叠加不同商户的优惠、促销和展销活动，会为市面带来正面的气氛。

陈茂波强调，推动经济全面复苏，最重要的还是尽快稳住疫情。虽然疫情大致受控，但最近社区出现了变种病毒感染病例，令人关注本地疫情的反弹风险。而海外个别国家的疫情令人忧虑，严防输入的工作尤为重要。