假期不准离校 河北百名大学生突破封锁冲出校门

中国河北地质大学据报以冠病疫情为由，禁止学生在“五一”假期间离校。但该校北校区约100名学生前天（1日）推开闸门，从校园内穿过栏杆，冲出校园。校方回应，这些学生已受到批评。

5月1至5日是中国“五一”劳动节假期。由于长达五天，加上不少人今年初响应官方“就地过年”的号召，许多人并未返乡，因此连休五天的假期除涌现“报复性旅游潮”，也出现大批返乡人潮。对此，河北地质大学禁止学生在假期离校的作法，引起学生不满。

综合《星岛日报》、东网等报道，位在河北省石家庄市的河北地质大学北校区，上周六有约100名学生在校门口集结；他们看准时机后推开闸门，并穿过栏杆冲出校园。期间，有学生还回头鼓励其他同学大胆冲出来，也有学生成功冲出后，举起大拇指叫好。

根据网传视频，没有见到有警察或保安人员出现在校门口。

报道引述河北地质大学安全处张姓教师说，校方不允许学生假期自行离校，必须经学校审批才能离开，是为了考虑疫情防控的需要。“出事了怎么办？要互相理解”、“在学校没有外界的干扰，一旦有什么情况都可以控制。”

报道称，这部视频流传至中国网络后，引起网民热议。有网民赞扬学生行为，认为河北目前并非疫区，为何要限制学生在长假不得外出？也有网民批评校方的规定，指该校领导层因担心“丟官”，就搞一刀切政策。

不过，不少网民认为，在疫情肆虐全球下，学生遵守防疫规定是必要的。

