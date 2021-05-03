中国大使：制氧机厂加班 机器将很快发往印度

中国驻印度大使孙卫东在社交媒体发文称，中国一家制氧机制造商的工人五一假期加班生产，制氧机将很快发往印度。

据环球网报道，孙卫东昨天（2日）在推特发布推文说，“五一劳动节假期，中国一家制氧机制造商的工人们正在加班生产和包装机器。这批制氧机很快将发往印度。”

孙卫东在推文中还附上了一段中国制氧机工厂里工人们生产、包装机器的视频。

印度多地冠病疫情蔓延势头仍然迅猛，据印度卫生部昨天公布的数据，过去24小时全国增加了39万2488起确诊病例，这虽较前一天创全球纪录的逾40万起有所回落，但已是印度新病例连续11天超30万起；新增死亡病例3689起，较周六的3500多起进一步攀升。印度已累计1956万起确诊病例与超过21万起死例。

印度此轮疫情恶化以来，中国对印度疫情的态度颇受关注。中国国家主席习近平上周五向印度总理莫迪致慰问电，表示愿同印度加强抗疫合作，向印方提供支持和帮助。

习近平还表示，十分关切近期印度疫情态势，谨代表中国政府和人民，并以他个人名义，向印度政府和人民表示诚挚慰问。

孙卫东在4月30日曾表示，中国是最早向印度提出支持和帮助的国家之一，也是付诸实际行动最早的国家之一。除已向印度提供的抗疫物资外，中国国内相关企业正加紧生产印方提交的至少4万台制氧机订单，争取尽快向印方交付所需医疗物资。

5月1日，孙卫东还在推特上写道，在过去两个星期里，从中国到印度的61趟货运航班为印度运送了各种急需的医疗用品。