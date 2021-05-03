大陆网民不满福建放宽对台检疫措施

中国大陆福建省近日公告，有条件对台湾和小三通入境的台湾、金门及马祖旅客放宽检疫。但该政策在微博发布后，遭不少大陆网民反对和质疑，这则微博的留言功能已被关闭。

福建省应对新冠肺炎疫情工作领导小组（指挥部）综合协调组4月29日发布公告，5月10日零时起实施“台胞来闽入境检疫便利通道措施试点”，在金门、马祖连续居住满28天以上的金门、马祖籍居民，通过福建对台“小三通”客运直航口岸到福建，视同为大陆低风险地区入闽人员管理，无需隔离。

公告在福建省官方微博“福建发布”发布后，引起不少大陆网民反对，微博获得4万多次转发，但这条微博的留言功能目前已关闭，不少网民通过转发等方式继续表达不满，批评“连隔离这样的事情都要给台胞额外搞点特惠出来“，甚至有网民将此称为“跪台”“资敌”之举。

对此，《环球时报》总编辑胡锡进4月30日在微博发文称，据他了解，福建省推出这一政策完全是出于加强该省经济活动的需要，“与‘惠台’‘统战’毫无关系，这不是北京方面分配给福建的‘任务’”。

他认为，大陆网民的担心和不满有其合理性，印度疫情大暴发引起公众警惕，台湾民进党的政治态度也加剧了大陆网民的“厌台”情绪。

他还说，随着疫苗在全球逐渐推广，探索不同国家和地区之间的交往恢复可能成为趋势，福建省“算是走到了前面”，但他提醒，“揽瓷器活需要的是金刚钻”，福建省需要倾听并正视公众的质疑乃至指责，希望福建省的探索能避免给大陆防疫长城造成溃疡点，而最终证明所做的是积极应对新形势的成功示范。

