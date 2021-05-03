西安出租车司机猝死仍被贴罚单惹议

中国陕西省西安市前天传出一名出租车司机在车内猝死，车上却被交警贴违法停车罚单，网民质疑交警贴罚单时未及时发现情况，当地警方回应称，执法警务人员正接受调查。

青岛广电点时新闻此前报道，5月1日，网传西安一出租车司机车内猝死，车上被贴罚单。据知情者称，该驾驶员38岁，疑似早餐后身体不适停靠路边休息后于车内猝死。知情者表示，对于民警贴条时未劝司机驶离，未查看具体情况的行为表示不解。

西安市公安局公共交通分局昨晚发出警情通报回应称，针对网上反映“出租车司机猝死车内”，网民质疑交警贴违法停车告知单时未及时发现的情况，西安市公安局成立由公交分局、法纪处、警务督察支队参与的调查组立即展开工作。

通报说，经调取车内视频资料，5月1日凌晨4时57分，该驾驶员行驶至康乐路时停车，后转至副驾驶位，放倒副驾驶座椅后躺卧，出现呕吐、抽搐等症状。至9时42分之后，视频中该司机再无生理动作反应。10时19分，交警新城大队警务人员在执勤过程中，发现该车违法停放，在驾驶位B柱处粘贴违法停车告知单后离开，期间未注意到车内异常。10时43分，群众发现车内人员情况，拨打120，120到达后确认该司机死亡。随后，现场群众报警。

通报还说，执法警务人员正在接受调查，相关事件调查仍在进行。

事件在中国网络引起热议，有人直指交警已成“赚钱的机器”，“让人心寒的并非交警没发现的哥猝死，而是明明车内有人，交警眼中只有罚单”。

有人则认为交警错在没按规定流程执法，在贴单之前有失察之嫌，“不是责怪交警没发现。。而是交警贴罚单似乎违规，存在没有观察车内是否有人就开罚单的情况”。

但也有网民相信交警是真的没有看见，虽然“贴罚单没有看车内状况也有一种执法只顾贴罚单的冷酷感”，但事情怪不到交警头上，不应该胡乱“带节奏”。