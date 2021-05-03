大陆男橡皮艇偷渡台湾 台防长承认有缺失

一名中国大陆男子自称驾驶军用橡皮艇从福建横渡台湾海峡到台中港，一路“畅行无阻”，台湾国防部长邱国正今天（3日）承认“确有缺失”，将把原因找出来逐步改进。

综合台湾《联合报》及《自由时报》报道，大陆周姓男子自称从福建开橡皮艇出发，橡皮艇后方加挂舷外机动力，装满90公升油料，“畅行无阻”抵达台湾。

对于橡皮艇如入“无人之境”抵台，邱国正今天在立法院受访时坦言“这一回的确有缺失”，可能是海上联络有缺失，要进一步了解，但否认是雷达疏失。

邱国正说，海军跟海巡平常都有一些协定，弥补间隙，但这次的确有缺失的地方，要进一步了解。但据他了解，到岸上以后被反应，海上联络到底有哪些缺失，未来会跟海巡进一步连接，有状况按照以往规定也会相互通报，把原因找出来逐步改进，这是可以弥补的缺点。

至于大陆是否会派遣特务登岸，未来台湾海巡是否要增加红外线防护的问题，邱国正说，料敌从宽、御敌从严，兵推的用意就是要以最坏的状况来做最完善的准备，每次兵推的状况设计怎么来，都是累积以往发掘的问题，看状况怎样化解。

台湾前海军官校教官吕礼诗今天在面簿发文，指出事件中诸多疑点，他认为，虽然军规橡皮艇横越海峡绝对可以，但要这么会选时间、海象和导航，“真的有这么厉害？”

他质疑，周男如何事先从简略的气象预报得知海象，并如何在茫茫大海中解决导航问题？他认为，“太多的巧合凑在一起，绝对是不是巧合”。

另外，对于台湾海军和海巡署是否失职的问题，吕礼诗表示，浪高相对证明，如此小的橡皮艇正好隐没在海浪中，若要科技执法则是“红外线热像仪系统”的重叠部署，这次意外查获周男“投奔自由”，正好警示了海军和海巡署的装备及部署需求。不过，他认为“一人一艇”能够渡海成功，并不代表“百人百艇”或“千人千艇”也能复制类似模式。