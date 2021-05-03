美媒：董红霞将任反垄断局第三位副局长

《华尔街日报》引述知情人士透露，董红霞将担任中国国家市场监督管理总局反垄断局的第三位副局长。董红霞目前是负责审查并购交易的部门处长，她是一位反垄断问题的专家，经常在研讨会和活动上发言。

据报道，预计这项任命将在未来几个月内生效，知情人士称，这将是该反垄断局首次同时拥有三位副局长，反映出该机构日益增长的影响力。

知情人士表示，随着该局在不断扩大的反垄断打击中提升其影响力和投入资源，几位中低级别的官员将加入该局的并购审查部门。

自去年年底以来，中国一直在加大控制其本土互联网巨头。今年4月初，该市场监管机构在经过数月调查后对阿里巴巴的反竞争行为处以28亿美元的创纪录罚款。

上周一，市场监管总局对外卖巨头美团展开一项调查。该机构还对几十家公司处以数额较小的罚款，原因是这些公司过去进行的交易未寻求许可。

《华尔街日报》指出，一些在境外避税天堂注册的中国科技公司此前多年得以在几乎不受监管的情况下开展并购，壮大反垄断局的主要目的之一就是瞄准此类公司。

不少中国科技公司借助可变利益实体这种结构获取来自外国投资者的资金，但在中国法律下，此举是否符合反垄断法的监管标准并不明确。

去年年底，政府有关部门采取行动消除这种法律模糊性，要求境外注册的公司就任何此类交易进行经营者集中申报。同时，反垄断局开始将注意力转向追溯性执法行动。

了解此番任命内情的人士透露，很多公司已被怀疑未提请监管部门审查，反垄断局目前积压了大约1700个相关案件。

上述公司的这种做法在美国和欧洲司法管辖区被称为“抢跑”，根据中国法律，这是一种应受惩罚的违规行为，不过如果相关交易经认定未导致垄断，涉事企业只会被处以金额不大的罚款，最高不超过人民币50万元。

然而，如果相关并购经认定损害了竞争，中国监管机构可施加更严厉的处罚，包括强制解除交易。

上周五，市场监管总局宣布处罚另外九起违规经营者集中案，涉及腾讯、滴滴出行、苏宁、蚂蚁集团等几家公司开展过的交易。这些公司分别被处以最多人民币50万元罚款。

上述知情人士表示，有大量案件等待处理，因此该反垄断局需要投入更多的人力和资源。近几个月来，该反垄断局的知名度迅速提升。

《华尔街日报》引述香港大学法学教授张湖月说，这场新的自上而下的执法行动对规模较小的反垄断局而言是一个巨大推动。

据路透社此前报道，中国国家市场监管总局计划将专注于反垄断工作的员工人数在目前约40人的基础上增加20至30人。

中国国家市场监管总局成立于2018年3月，当时中央政府部门经历了广泛重组。在一些其他部门并入后，市场监管总局被赋予了广泛的监督职责，从企业注册到食品药品安全，许多事务都受该部门监督。

在那次部门重组中，中国政府成立了中国市场监管总局反垄断局，增强了反垄断职能。在那之前，反垄断工作主要由中国商务部和中国主要经济规划机构国家发展和改革委员会负责。