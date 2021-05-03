调查：港新闻自由指数业界评分创八年新低

香港记者协会公布最新的“新闻自由指数”显示，新闻从业员对香港新闻自由的评分下跌，创有调查八年来的新低，评分下跌主因是新闻从业员在报道批评特区政府及中央政府时，比以往更为顾忌，管理层施压更严重。

据香港电台网站报道，记协表示，订立《香港国安法》后，特区政府持续打压新闻自由，警方搜查新闻机构及修改《警察通例》内的传媒代表定义，政府部门也收紧查册政策，都使采访工作变得寸步难行，香港新闻自由在一年内急剧恶化。

“新闻自由指数”分为公众和新闻从业员两部分，以0至100分评分，其中新闻从业员的指数为32.1分，较上一年下跌4.1分。

367名受访的新闻从业员中，有九成认为香港新闻自由倒退，近七成认为中央官员近年的言行强调一国先于两制，令他们在报道时感到不安。有四成受访者表示，上级有就关于香港独立的讨论向他们施压，要求不作或减少报道。

受访的逾千名香港市民给予的“新闻自由指数”为42.6分，比前一年上升0.7分，但仍是有调查以来的第二低分。

市民主要认为反修例运动引发的警民冲突情况减少，记者在前线遭遇暴力对待的危险相对降低。公众给予其中三个分项的评分下跌0.5分至0.9分不等，包括是否有足够法例确保记者采访时可顺利获取所需资讯、传媒发挥的监察功效及传媒立场取态的多元化程度。