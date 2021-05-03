赵介佑案 国民党吁蔡英文出面道歉

民进党“政二代”赵介佑因涉嫌贩毒及欺诈案前天被开除民进党党籍，国民党今天（3日）表示，民进党对于党员惹出来的风波，蔡英文做为党主席要概括承受，需要站出来给社会一个道歉。

据台湾《自由时报》报道，赵介佑涉嫌诈欺及毒品案重创民进党形象，国民党今天召开记者会，文传会主委王育敏表示，赵介佑的恶行从2016年就开始，身为党主席的蔡英文长期纵容，甚至赵介佑近期遭声押获准后的民进党中常会，蔡英文对赵案完全不震怒，直到舆论延烧后才表示震怒。

王育敏说，人民无法再纵容民进党无法无天，完全帮派化，若让民进党继续执政，恐怕沦为“黑道治国、黑金治国”。

王育敏认为，赵介佑事件只是冰山一角，浮出的现象就是民进党被“染黑、染毒”，这是蔡英文担任党主席以来长期放纵放任的结果，蔡英文应站出来整顿，也要为这次事件对社会治安造成的纷扰概括承受，向社会道歉。

国民党文传会副主委黄子哲也质疑，因为蔡英文的撑腰和纵容，让英系“系友”肆无忌惮、为所欲为，英系变“阴系”，也让民进党蒙上黑金阴影，蔡总统至今却未公开说明，完全没展现态度。

黄子哲也讽刺，台北市党部主委吴怡农在参选主委时赵介佑的父亲赵映光陪同，吴怡农却在赵家父子出事后马上切割，退辅会主委冯世宽曾批吴怡农是“渣男”，现在看来是合理判断，他呼吁吴怡农调查入党申请书，只要发现推荐人有相关黑道、黑金背景的就调查，不要只会打苍蝇，也要会打老虎。

