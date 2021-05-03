上海为鼓励民众接种疫苗 邀偶像女团宣传

中国一直鼓励民众接种冠病疫苗，而各地政府也推出不同的政策来吸引民众接种疫苗。例如，上海虹口区就邀请中国偶像女团SNH48担任宣传大使，以鼓励她们广大的粉丝群接种疫苗。

SNH48官方微博今天发文称，凡在2021年4月30日至5月5日期间，自行在上海虹口区接种过冠病疫苗的粉丝或民众，可携带本人有效接种记录和身份证明，至SNH48的活动基地“SNH48星梦剧院”在粉丝护照上加盖“共筑免疫屏障主题印章”一枚。

“虹口区公益宣传大使SNH48与大家一道呼吁：保护自己，参加新冠疫苗接种，全民接种、应种尽种。”

上述消息一出后，不少SNH48的粉丝已在网络上串联，相约一起去打疫苗；不少人赞赏这样的推广手法，并建议各区效仿，邀请不同明星担任宣传大使，或者举办疫苗见面会，“打满两针疫苗可以签名握手”。

公开资料显示，SNH48是一以上海为中心活动的中国女子偶像团体，原为日本女子偶像团体AKB48的姐妹团体。

2016年双方中止合作关系后，由中国丝芭文化传媒独立营运，并进一步建立SNH48 Group系统，目前除了SNH48外，还有以北京为据点的BEJ48、以广州为据点的GNZ48，以及以重庆为据点的CKG48。