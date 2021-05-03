港经济首季预估同比增长7.8%结束六季萎缩

官方预先估计数据显示，香港经济在连续六个季度萎缩后回弹，今年首季同比实质增长7.8%。

香港统计处今天（3日）在官网公布的数据显示，经季节性调整而作相连季度比较的香港境内生产总值在2021年第一季较去年年第四季实质上升5.3%。

港府发言人解读首季数据时说，经济在第一季急速反弹，主要反映在中国大陆和美国带动的环球经济复苏下，货物出口的增长非常强劲。

展望未来，港府发言人认为，由大陆和美国带动的环球经济复苏，在短期内应有利香港的货物出口。世界多地的疫情仍然严峻，与旅游相关活动的恢复料将缓慢，但服务输出将应有所改善。中美关系和地缘政治紧张局势等其他风险因素也值得关注。

倘若香港疫情继续受控，发言人相信，在政府多项纾缓措施和环球经济情况好转的支持下，香港营商及消费信心可望在今年较后时间更全面地改善。

发言人也提醒外界，经济复苏并不平均，而且整体经济活动仍低于衰退前的水平，原因是冠病疫情及社交距离要求继续打击个别经济环节，特别是一些涉及面向消费者的活动，而且旅游业仍然低迷。

发言人说：“因此，整个社会必须不遗余力令疫情受控及确保2019冠状病毒病疫苗接种计划取得成功。这将为达致全面经济复苏及逐步恢复国际出行创造条件。”