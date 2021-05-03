下午察：那些在中国科企巨头任高管的新加坡人

中国科技企业近年来一路高歌猛进，爆发式增长的态势仍在持续。除了挖掘14亿人口的庞大市场潜力，一些头部科企也陆续迈出国门，开拓海外市场版图。

中国企业走出神州大地，蜕变成跨国企业之际，也开始广纳海外人才。TikTok就曾聘请迪士尼（Disney）流媒体业务前最高主管梅耶尔（Kevin Mayer）担任TikTok首席执行官。而新加坡的双语人才，因为具备“精通中英双语、有国际视野”的优势，一些也具备国际经验，因此不少进入了中国科技企业工作，目前其中几位已经身兼要职。

以下三位你认识吗？

周受资：字节跳动首席财务官兼TikTok首席执行官

字节跳动首席财务官兼TikTok首席执行官周受资。（彭博社）

周受资今年3月24里加入中国发展迅猛的科企字节跳动，担任首席财务官。一个多月后，字节跳动上周五（30日）宣布，周受资将兼任公司旗下TikTok（抖音国际版）首席执行官一职。

综合各方信息，38岁的周受资不仅精通中英双语、而且口才极佳。从网上视频可见，周受资的谈吐与演讲水平一流，加上俊俏的外表，因此被一些中国媒体形容为“男神CFO”。

周受资1999至2000年就读于新加坡华中初级学院（现名新加坡华侨中学高中部），2006年毕业于伦敦大学学院，获经济学本科学位。他随后加入高盛银行投资部门工作，两年后赴哈佛大学攻读工商管理硕士，2010年毕业。

从2010至2015年，周受资在俄罗斯基金公司DST担任合伙人，负责中国科技企业的风险投资，期间曾主导或参与对京东、小米、阿里巴巴、滴滴出行等的投资。这些公司目前已在各个领域举足轻重。

2013年，字节跳动刚成立一年多，四处找投资的创始人张一鸣带着旗下产品“今日头条”找上门，周受资亲自到北京一间小公寓探访“今日头条”的工作室，然后代表DST投资了“今日头条”，与张一鸣建立起长期的关系。

根据科技自媒体人潘乱的说法，当时周受资看好“今日头条”的原因有三：创始人很厉害、清楚大方向、数据很好。这三点正好完美切中DST投项目的喜好。

知情人士说，这也是张一鸣最后把周受资挖进公司的原因。字节跳动在今年3月的内部任命信中提到：“周受资对我们的业务、团队和文化非常熟悉，他在DST工作期间就认识了我们，并推动DST在很早期投资了字节跳动。”

周受资2015年加入小米，起初担任首席财务官，后任集团高级副总裁、国际部总裁。周受资2018年7月成功推动小米上市，成为首家同股不同权的港股上市公司，也是当时港股市场规模最大的首次公开募股（IPO）。

今年3月24日，小米公布周受资的辞职消息；字节跳动同日发布内部信宣布，周受资加入字节跳动担任首席财务官，常驻新加坡。

周受资此次兼任TikTok首席执行官，将是该公司自2020年8月梅耶尔（Kevin Mayer）离职后迎来的新掌舵人。字节跳动的声明将周受资的任命描述为“战略性重组，以优化TikTok的全球团队，支持公司前所未有的增长”。外界则认为，任命与字节跳动的部分业务准备上市有关。

钟奕祺：快手首席财务官

快手首席财务官钟奕祺（互联网）

今年2月5日在香港交易所上市的短视频应用程序快手，是中国科企中市值达到万亿人民币的凤毛麟角。而为公司上市保驾护航的其中一人，就是2016年11月就担任首席财务官的钟奕祺。

1967年出生的钟奕祺曾就读于新加坡公教中学，后来与周受资一样进入华中初级学院。1991年钟奕祺毕业于新加坡国立大学，获得经济学本科学位，随后进入职场。

根据他领英上的信息，从1991至2001年，钟奕祺在美国跨国消费日用品公司宝洁（Procter & Gamble）深耕十载。他分别在于1991年5月至1997年7月在宝洁新加坡工作，并于1997年8月至2001年10月在宝洁中国任职，曾担任客户业务发展部财务总管等职位。

2001年10月至2009年1月，钟奕祺先后担任美国电脑公司戴尔（中国）有限公司财务总监、区域财务总监及财务执行董事。

钟奕祺后来进入中国企业，他在2009年2月至2012年10月间，担任中国运动品牌李宁的执行董事兼首席财务官。据金融信息网站“商业新知”披露，钟奕祺于与李宁当时签署了为期三年的合约，他的基本年薪及董事津贴合计191万元（人民币，39.35万新元），同时还享有酌情年终花红、参与公司股份计划及其他福利及津贴等。

2013年9月至2016年9月，钟奕祺又到了另一家中国企业任职，担任汽车信息平台汽车之家的首席财务官，全面负责财务领域管理工作，同时全面负责法务、内审、投资者关系、行政部门。

根据新浪科技的报道，2016年6月25日平安正式入主汽车之家，成为汽车之家最大股东。次日，汽车之家召开临时董事会，公司CEO秦致和CFO钟奕祺就不再担任汽车之家相关职务。

钟奕祺2016年11月低调加入快手，担任首席财务官，公司是在2017年2月初才对外公开此消息。

快手今年2月5日赴港上市首日，开盘就大涨194%，每股报338港元（58.3新元）。公司上市的成功背后有两个首席财务官，一位是京东原CFO黄宣德，另一位就是钟奕祺。

孙世珉：京东集团东南亚总裁

京东集团东南亚总裁孙世珉（互联网）

京东在中国是老牌的电商巨头，公司近几年也在开拓东南亚市场，而公司的东南亚总裁孙世珉目前正是负责这方面的业务。

根据孙世珉在领英上的信息，他2002年毕业于美国斯坦福大学，获得公共政策本科学位，副修经济学。毕业后，孙世珉在咨询公司德勤（Deloitte）旗下的战略咨询分公司摩立特·德勤（Monitor Deloitte）担任咨询师。他于2005年赴美国西北大学凯洛格管理学院攻读工商管理硕士，并于2007年毕业。

孙世珉取得硕士学位后重返咨询行业，于2007年8月加入全球顶级咨询公司麦肯锡（McKinsey & Company），工作不到两年后离职。

孙世珉后来加入美国金融服务公司VISA，为其效力七年之久。从2009年6月至2013年10月，孙世珉在VISA新加坡办公室负责中国、日本、印度以及东南亚的业务与市场准入。2013年10月至2016年5月，他前往中国办公室，担任中国区副总裁与首席营销官，他2015年底返回新加坡，担任亚太区副总裁兼营销策略主管，并于2017年1月离任。

在此之后，孙世珉曾短暂地在多家企业任高职，包括支付平台PayPal、新加坡电信、越南电商平台巨头Tiki、印尼共享出行平台Go-Jek。他在这些公司的服务时间均在一年左右。

从2019年9月开始，孙世珉加入京东。新华社2019年11月的报道指孙世珉是京东集团的国际业务部总裁，但根据孙世珉本人领英页面，他的职位是东南亚总裁，坐标新加坡，负责京东在东南亚地区的业务发展。

京东近年在大力扩展东南亚市场，而印尼是其中一个主战场。孙世珉在上述的报道中介绍，印尼的电子商务领域对每一个参与者来说仍然具有巨大的潜力。

他说：“我们不只是把技术从中国带到印尼。我们所掌握的所有技术都是为了提升卖家和买家的体验。”

新加坡作为科企青睐的区域中心

一个在新中两地商场打滚多年的新加坡人曾如此教育他的儿子：“你长大以后，你的工作有七成可能与中国有关；有三成可能你会为中国企业工作；还有最后一个可能，你可能会娶一个中国太太。” ——这反映了中国企业与市场的影响力将不断扩大的趋势。

新加坡作为中西文化的交错点、成为很多中国企业进入东南亚的第一站，以及中国科技企业设立东南亚总部的首选地，新加坡人也有了更多在中国科技企业任高管的可能。而在新加坡政府不断努力引进外资与跨国企业的背景下，有不少来自世界各地的科技企业已陆续在新加坡设立办公室。除了字节跳动、京东、腾讯等中国科企外，美国的Zoom、奈飞（Netflix）等也进入了新加坡。或许在不久的将来，会有更多新加坡人在中国或其他国际科企中担任高职。