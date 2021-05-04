中国驻联合国代表吁拜登减轻对朝鲜压力

中国周一起担任联合国安理会轮值主席之际，中国常驻联合国代表呼吁拜登政府减轻对朝鲜的经济压力并进行对话。

据彭博社报道，中国大使张军表示，希望白宫最近完成的对朝政策评估的结果是更加重视外交努力和对话，而不是过多强调极端压力的重要性。

张军说：“根据我们过去几年的观察，我们相信外交努力是正确的方向。”

张军此番讲话之前，美国国家安全顾问杰克·沙利文周日表示拜登政府的对朝政策并非意在敌对，而是谋求“实现朝鲜半岛的完全无核化”。朝鲜已把美国总统乔·拜登关于朝鲜核计划是一个威胁的言论定为“无法容忍”。

目前尚不清楚美国的对朝方略是否会说服金正恩政权放弃核武计划。即使金正恩与时任美国总统的特朗普举行了三次会见并建立了个人关系，朝鲜仍继续发展其核武器和洲际弹道导弹。

张军就有关地区热点问题回答了提问。他说，他希望看到安理会在处理缅甸军事政变问题时支持东盟发挥积极作用。

他说，尽管缅甸军政府拒绝了该地区领导人帮助该国结束暴力冲突的计划，但外交努力仍应借力东盟。他说，任何“建议”都必须符合军政府声明的 路线图，并在恢复“稳定”之后。

张军说：“安理会全力支持东盟的外交努力，中国认为，区域组织应该在处理地区局势中真正发挥关键作用。”

张军说，中国在5月份担任安理会轮值主席期间，优先事项包括坚定维护和践行多边主义，解决非洲的地区冲突，以及推动团结合作应对疫情挑战。作为这些努力的一部分，中国外交部长王毅将于5月举行至少两次虚拟的高级别会议。