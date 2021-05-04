黄一兵已任中央党史和文献研究院副院长

中央党史和文献研究院官网“领导成员”栏目更新信息显示，黄一兵已经担任中央党史和文献研究院副院长一职。

根据澎湃新闻报道，公开资料显示，现年53岁的黄一兵是汉族人，籍贯为安徽，法学博士，研究员。他还是中共十九大代表，中国宣传文化系统“四个一批”人才，马克思主义理论研究和建设工程课题组主要成员，中国历史研究院学术委员会委员、北京市社科联兼职副主席，国务院特殊津贴专家。

黄一兵的专业研究方向是党的历史和党的思想理论，近年来主要从事中国国家主席习近平著作编辑和习近平新时代中国特色社会主义思想研究宣传工作，先后参与编写了《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》等基本理论著作；参与编写《中国共产党历史》第一卷、第二卷，《中国共产党的九十年》《中国共产党简史》等中共党史基本著作。

黄一兵主要个人代表著作有《徘徊与觉醒——改革开放的酝酿与启动》（第七届中华优秀出版物奖图书奖）、《中国共产党指导思想发展史》（第一卷）（第四届中国出版政府奖提名奖）、《中国特色社主义制度》、《马克思主义中国化研究——历史进程和基本经验》（合著）等。

黄一兵先后在《求是》、《人民日报》、《光明日报》、《中共党史研究》、《党的文献》等中央媒体和核心学术期刊发表多篇文章。

他的主要理论文章代表作有：《习近平新时代中国特色社会主义思想的理论特色》《新时代中国特色社会主义与伟大社会革命》《党探索我国社会主要矛盾的实践和启示》《党加强思想政治建设的历史经验和当代意义》《“四个全面”是引领具有新的历史特点伟大斗争的战略布局》《<中国共产党的九十年>新突破的思想理论基础》等。

他的主要党史类文章代表作有《理论工作务虚会与<关于建国以来党的若干历史问题的决议>的起草》《一九七八年前后“纲”的转移问题研究——以党的政策思想转变和调整为线索》《一九七八年国务院务虚会经济建设和改革思想研究》、《一九七七年中央工作会议研究》《党的思想路线拨乱反正若干问题研究》《二十世纪三十年代“新启蒙”思潮研究》等。

此外，人民网理论频道5月1日消息，今年中央和国家机关“学党史·强素质·作表率”读书活动举办第一讲，邀请中央党史和文献研究院副院长黄一兵做客讲堂，以“党史学习教育的根本遵循”为主题，导读习近平《论中国共产党历史》。