中国车企宁德时代九人登福布斯富豪榜

中国电动汽车电池制造商宁德时代现在拥有的亿万富翁数量超过了谷歌（Google）和面簿（Facebook）等美国科技巨头。共有九名高管登上福布斯全球富豪榜。

据新浪财经报道，根据高管们在宁德时代的股份计算，共有九位高管和早期投资者的财富达到了10亿美元（13.30亿新元）以上，登上福布斯全球富豪榜。过去一年，随着对电动汽车的需求升温，宁德时代的股价飙升了逾150%。

该公司创始人兼董事长曾毓群现在在福布斯全球富豪榜上排名第47位，身价达325亿美元，较去年3月疫情冲击市场时的97亿美元增加了两倍以上。曾毓群持有宁德时代约25%的股份。

宁德时代的其他高管也获得了巨额财富。联席副董事长黄世霖和李平的净资产分别为147亿美元和66亿美元。早期投资者裴振华净资产达85亿美元。

另外五位亿万富豪是：Zhao Fenggang（身价24亿美元）、吴凯（23亿美元）、Wu Yingming（19亿美元）、 Chen Qiongxiang（18亿美元）和Chen Yuantai（13亿美元）。这五人中除Chen Qiongxiang是早期投资者之外，其他四人都在宁德时代担任高管职位。

这九个人的财富加起来价值720亿美元，对于一家成立10年的公司来说是一个惊人的成就。相比之下，美国科技巨头谷歌和面簿各诞生了八位亿万富翁，零售巨头沃尔玛也诞生了八位亿万富翁，其中七位是创始人山姆·沃尔顿和他兄弟巴德·沃尔顿的后代。

一些家族企业——比如农业巨头嘉吉，由于继承人众多而催生了更多的亿万富翁，但在上市公司中，只有中国酱油生产商佛山海天味业有九人登上了《福布斯》的亿万富翁排行榜。

