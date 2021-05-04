陈时中投书加媒：“台湾模式”可遏止疫情蔓延

加拿大《国会山时报》今天刊登台湾卫生福利部长陈时中投书，文中分享台湾抗疫经验，强调“台湾模式”可持续遏止疫情蔓延，吁请世界卫生组织及相关各方坚定支持将台湾纳入世卫。

根据中央社报道，陈时中在《国会山时报》（The Hill Times）网路版，以“台湾可以帮忙—与世界建立更具韧性及包容力的全球卫生体系”为题投书指出，因医疗体系健全、检验策略严谨、资讯透明公开及公私部门合作，台湾是全球应变疫情最成功的地区之一。

陈时中说，“冠病疫情再次证实，台湾不应被置于全球卫生网络之外，我们是全球新兴传染病威胁的监测及警报系统中不可或缺的一环，且台湾模式可以持续遏止大流行的蔓延”。

此外，台湾也在大流行中，展现生医治疗及相关工具的快速研发及产制能力 （包括两款第二期试验中的冠病疫苗）。因此，台湾如能全面参与全球冠病试剂、疫苗及治疗药物的供应平台，将能有所贡献，携手和世界合作。

陈时中表示，新兴传染病对全球人类健康及经贸旅游的威胁从未间断过，疾病大流行可因国际航空运输而加速散播到全球各地。他吁请世界卫生组织（WHO）及相关各方，坚定支持将台湾纳入WHO，让台湾完整参与WHO各项会议、机制及活动，与世界各国携手，共同落实WHO宪章“健康是基本人权”及联合国永续发展目标“不遗漏任何人”的愿景。

他说，自2019年底冠病从武汉传出至2021年3月底为止，已造成全球超过1亿2600万名确诊病例、270万人死亡，对全球卫生、经济及社会等层面产生巨大冲击，亦严重威胁各国为联合国永续发展目标（SDGs）所做的努力。

在投书中，陈时中详述台湾对抗冠病疫情的过程及成果，指台湾因地理邻近大陆，曾被预测会是受疫情影响最严重地区之一。然而，因为沙斯（SARS）的经验，台湾并未忽视所收到的警讯，依据不断更新的各种官方及非官方资讯，研判该新兴疾病的传播及严重程度已超过全球各界所认知。

台湾2019年12月31日起充分利用各种资讯来加强监测，自2020年1月21日发生首例确诊个案后，更不断针对此疾病实施公共卫生阻绝措施。

至2021年4月22日，台湾仅有1086起确诊案例（含11例死亡），大部分民众维持正常的生活及工作。自大流行发生起，台湾持续遏止冠病，且曾缔造去年4月至12月连续253天无本土病例的纪录。

至目前为止，台湾仅发生两次与医院相关的冠病流行事件，且均获有效控制，总共11例确诊，无医疗工作者死亡。

投书指出，有了及早且有效的公卫控制措施，冠病对台湾造成的经济影响较轻微。台湾去年GDP增长约为3.11%，其中第四季更增长4.94%，与全球经济衰退形成鲜明对比。

另一方面，民众对政府的信任及合作，是此次台湾成功抑制冠病大流行的一重要因素。

政府秉持著合理应对、最小损失、循序渐进等原则制定疾病管制规定，努力符合民众知的权利，同时维护个人隐私与自由；也坚持公平原则，对弱势族群（包含移工）提供优先保护，以主动回应人民的期待。

陈时中指出，冠病大流行为所有国家带来沉重打击。台湾做为国际社会负责任的一员，将尽最大努力与WHO及全球卫生领袖合作，确保人人皆可享有健康的生活方式及工作条件；亦将监测健康不平等情形，以有效倡导所有人皆可获得高品质的医疗卫生服务。