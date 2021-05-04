分析：欧洲向拜登靠拢 中欧关系蒙上阴影

彭博社发文分析说，去年12月，欧盟与中国在经历七年痛苦谈判后达成了一项重大投资协议 ，但在双边关系迅速再度恶化下，上述协议可能是中欧关系的最高点。

文章指出，自那时以来，欧盟委员会和德国各自制定了立法，这将使中国实体在投资方面更加艰难，同时，也加入美国对北京互相进行针锋相对的制裁。意大利政府原本热情支持习近平主席的“一带一路”倡议，转变为阻止中国公司提议中的收购。中国驻法国大使3月份遭到召见时甚至没有露面，理由是“议程因素”。

总体而言，这些举动标志着欧洲对北京立场转趋强硬。而且最大的转变可能尚未到来，民意调查显示，德国绿党在9月份大选后，将在政府发挥重要作用，这增加了欧洲最大经济体对中国持怀疑态度的可能性。

彭博社提到，德国总理默克尔上周与中国总理李克强进行了会谈，两人承诺在﻿疫苗和应对气候变化方面加强合作。然而，柏林已出现一些说法，认为对这种关系的乐观情绪已经消失，一位中国官员将中欧关系描述为处于下降轨道。这位官员说，无论绿党是否在德国上台，中国与欧盟的关系都处于关键时刻，由于涉及策略事务，这位官员要求匿名。

文章认为，多种迹象表明，欧洲主要国家在与中国的抗衡中，正在转向拜登政府的观点。随着美国国务卿布林肯本周与七国集团外长在伦敦举行会谈，一个与华盛顿保持更一致的欧洲，将使特朗普时代对跨大西洋关系的损害得到一定程度的修复，这将对贸易、关税和技术准入产生影响。