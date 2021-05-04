台北警局长等多名警官餐会遭砸千只蟑螂

台北市警察局长陈嘉昌等多名官警昨晚在北市中山区的餐厅参加义警餐叙时，两名黑衣人赴大厅柜台前丢掷两袋蟑螂后逃逸，“上千只”蟑螂满地乱窜吓坏客人。事逢北市警察多事之秋，时机敏感，警方不排除与餐厅业者债务纠纷有关，已调阅监视器调查，朝恐吓罪嫌侦办。

根据《联合报》报道，案发餐厅是中山区钜星汇国际宴会厅，北市大安卧龙义警中队昨晚举行交接典礼餐叙，席开70余桌，约700人参加，陈嘉昌、新北市警察局长黄宗仁及多名市议员在场。

昨晚近七点半，两名年轻男子在二楼大厅柜台前丢掷两袋蟑螂后冲下一楼逃跑，蟑螂四处乱窜，柜台一名女员工吓得花容失色，现场人士见状纷纷躲避，员工赶紧扫除蟑螂。陈嘉昌七点半以后到场，行经大厅见到蟑螂不以为意，直接进入宴会厅参加餐叙。

警方调监视器追查，初步询问业者称近期未与人发生纠纷；不过警方侧面了解，餐厅老板疑有债务问题，不排除被挟怨报复。

据悉，餐厅前身是40年老字号江浙菜餐厅锦华楼，常有黑白两道聚餐，月租金150万元（新台币，7.15万新币），疑不堪经济压力，转手给民歌西餐厅老板吴政男经营，去年一月开幕。

吴政男交友广阔复杂，今年有竹联帮虎堂、天道盟成员包下整层宴会厅，席开约百桌餐叙，直播主连千毅也参与聚会。

警员说，黑衣人丢掷的疑是宠物店贩卖的小蟑螂，像是樱桃红蟑螂或杜比亚蟑螂，每只约一个指节大，价格便宜，用来喂食红龙鱼，丢蟑螂手法是要“给人难看”。

台湾内政部长徐国勇昨天深夜在面簿表示，针对此案，他立即指示警政署及所属各警察单位尽速查明滋事原因，并全面性取缔包括枪丶毒等不法行为，绝不让不法份子挑战公权力。

徐国勇说，他要严正重申谴责暴力，严正执法，展现公权力，绝对不让犯罪分子逍遥法外，以维护社会秩序与安定。