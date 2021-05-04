曲婉婷宣布复出遭网民抵制

为曾任黑龙江省哈尔滨市发改委副主任的母亲喊冤、被网民嘲讽为“云尽孝”七年的曲婉婷近日宣布复出，并在五一劳动节期间发新歌，还称新歌的大陆发行平台为国内音乐播放平台——网易云音乐，此举激怒中国网民并被抵制。

根据“湖北经视”微信公众号消息，曲婉婷的母亲张明杰曾任黑龙江省哈尔滨市发改委副主任、市城镇化建设领导小组办公室主任，2014年9月因涉嫌贪污、受贿与滥用职权罪被羁押，所涉金额高达3.4985亿元（人民币，约7200万新元），目前案件正在审理中。

母亲被捕后，曲婉婷除了在社媒上称自己每日以泪洗面，在庭审前发新歌号称思念母亲以外，身在加拿大的她七年里从未回国探望母亲，自己在国外奢侈生活，面对国内配合调查的喊话充耳不闻，也因此被网友戏称为“云孝子”。

中国纪检监察报去年9月发文评价“曲婉婷母亲案”曾指出“境外不是资产转移天堂”，“腐败分子损害国家和人民的利益，攫取大量不义之财，满足亲属子女奢靡生活；有的甚至是配偶子女移居海外，财产转移到境外，随时准备‘跳船’ ……”

曲婉婷此前每次在大陆社媒上发文，都遭到网民指责，而此次准备在中国国内复出更引起网民反感。

曲婉婷及其后援团从上月29日开始连续两天发布回归预告，宣传自己的新歌于本月3日首播，并于7日在平台上线。随后，后援团“曲婉婷中文首站”微博透露新歌的大陆上线平台将是网易云音乐。

不过，目前该博文已搜索不到。

对于之前母亲牵涉受贿、滥用职权等案，一直在海外躲避是非的曲婉婷此次准备回国发展，网民指责她的音乐是建立在“他人疾苦之上”、更有网民称“人皮为鼓，人骨为锤的血歌”，并称要抵制歌曲上线平台“网易云音乐”。

“网易云音乐”微博上周六（1日）先在举报网民的评论区中澄清，表示传言与事实不符，相关歌曲不会上线。当天中午再发布正式声明，重申“曲婉婷在该平台公开新歌”的相关传言与事实严重不符，明确表示不会上线曲姓艺人的新歌，并称其所有历史歌曲也已在平台下架，“不论谁的歌声里，家国都该是第一。”

目前网易云音乐中，曲婉婷的曲库为“全灰”，无法播放状态。

