哔哩哔哩收集955位初中生观点 发布《我不想做这样的人》

今天（5月4日）是中国青年节，哔哩哔哩（Bilibili，简称哔哩哔哩）发布了《我不想做这样的人》演讲短片。片中两位初中生登台，分享年轻一代对于“我不想做这样的人”的所见所思，引来网络热议。

据香港01报道，短片由哔哩哔哩联合学习强国、光明日报、中国青年报、环球时报、澎湃新闻、新京报、观察者网共同发布。片中演讲内容收集自全国各省市26间学校955位初中生的观点。他们以《我不想做这样的人》为作文题。

哔哩哔哩于5月3日上午11时发布《我不想成为这样的人》短片，截止5月4日上午已有逾360万次播放量，近1.4万条评论。“我不想做这样的人”话题在微博上也吸引了2万人讨论和逾3800万阅读量。

对于这条评论，有部分网友的态度比较消极，留言说：“初生牛犊不怕虎，走上社会才知苦。”“放心吧，进入社会后，你们至少有一半都会成为你们曾经最讨厌的人。”“想永远是想，谁不想做个好人呢，现实不会允许。”“希望经历社会的荼毒后还能记住今天的话，不要被打脸”。

也有网友持赞扬态度，留言说：“说得真好，有教养的年轻人！”“中国青年永远都在路上。”

以下为《我不想做这样的人》演讲全文：

那些想从我们身上看到中国未来的人

亲爱的父母师长前辈

其实我还不知道想成为什么样的人

但能和你们分享的是

我不想做什么样的人

我不想做一个拿着锯子的人

随时随地把人群锯成两半

这一半是女人那一半是男人

这一半是盟友那一半是对手

对手赞同的我们必须反对

对手反对的我们必须赞同

不论对错只争输赢

我不想做一个浑身带刺的人

嘲讽别人的成功嘲笑别人的失败

看不惯过得比他好的人

看不起过得没他好的人

一肚子抱怨和借口

凡事不是自己的错都是别人的错

我不想做一个流水线上制造出来的人

没有独立的人格只有预定的人设

没有闪光的才华只有抛光的流量

没有精彩的作品只有热闹的八卦

我不想做一个隐身的人

需要挺身而出的时候他藏在人群里

需要解决问题的时候他消失在所有人的视线里

我不想做一个油腻的人

你吃亏的时候他说吃亏是福

该较真的时候他说难得糊涂

是的，我不想做这样的人

我不想做一个没有同情心的人

一个不讲义气的人

一个没有教养的人

一个半途而废的人

一个遗忘历史的人

我不想做一个不爱国的人

我不想做一个口口声声“一代不如一代”的人

当我变成父母师长前辈的时候

希望我的孩子会对我说

我想成为你这样的人