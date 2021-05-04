美防长下月将赴新加坡参加香会

美国国防部长奥斯汀确认将参加下月4日至5日在新加坡举行的香格里拉对话会，并发表“推进美国‘印太战略’”讲话。

香格里拉对话主办方英国智库国际战略研究所（International Institute for Strategic Studies，简称IISS）在今天发布的新闻稿中宣布了上述消息。

新闻稿还说，这是奥斯汀出任美国防长以来首次出访东南亚，峰会期间，他除了发表正式讲话外，还将出席几个双边和多边会议。

作为全球规模最大、规格最高的多边安全论坛之一，香格里拉对话会自2002年首届会议以来都在新加坡香格里拉大酒店举行，但去年活动因受冠病疫情影响而取消。

今年复办的香格里拉对话会将以实体会议的形式进行，显示疫后的香会仍保持原有高规格。

历届香会上，中美双方的出席阵容都备受关注。尽管美国防长过去多年均亲自赴会，但此次疫情影响下仍然本尊出席，足见本区域安全在国际上的重要性和敏感性。

中国在上届（2019年）香会上曾派出国务委员兼国防部长魏凤和出席，也是时隔八年后中国国防部长再次现身香会。魏凤和当时与与会代表进行了良好的互动。

至于今年中国是否会再次派出防长级别的高管与会，与美国防长直接辩论，成为各方关注焦点。

