半年访内地36次 梁振英：十四五是港人最后机遇

中国全国政协副主席梁振英表示，过去三年他在内地“跑得相当多”，，近半年36次到访内地，到过17个城市。他认为“十四五规划”为香港厂商带来很多机遇，这可能是香港的最后机遇。

据香港01报道，梁振英今天（3日）出席厂商会“十四五规划与香港厂商可持续发展”研讨会时说，内地有很多关于可持续发展的商机，“Made by Hong Kong”（香港制造）在内地的数目惊人。

梁振英透露，他过去三年在内地“跑得相当多”，包括到南京访问当地的香港生物科技厂商，发现江苏省的工业发展动力非常大。他在过去半年36次到访内地，到过17个城市，在内地看到社会欣欣向荣、官商民积极向上、乐观自信，人们对国家发展很有信心。

梁振英提到，自己到访过很多内地农村和郊区，当地已是山明水秀、井井有条，但昨天在新界看到的面貌，远不及内地的穷乡僻壤。

梁振英又指，“十四五规划”对香港厂商有很多机遇，这可能是香港的最后机遇，港人须好好把握，透过做好三步曲参与“十四五规划”，包括做好调查研究、双向宣传介绍及对接工作。

梁振英指，香港没有五年规划，最接近五年规划也是《施政报告》，指自己曾出任五年特首，发表五次施政报告，但《施政报告》每每只是政府的主观愿望，能否达成须视乎立法会和社会接受程度，但内地“讲得出、做得到”，“言出必行、行则必果”。