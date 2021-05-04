中国钢铁PMI上月环比下降 料本月进入淡季

中物联钢铁物流专业委员会最新发布的报告显示，今年4月中国钢铁行业PMI指数为45.4%，环比下降2.5个百分点。

根据澎湃新闻报道，上述报告分项指数显示，钢厂接单增速放缓，钢铁产量有所回落，库存整体继续下降，原材料价格短期内较快回升。报告预计，本月中国国内市场需求继续放缓，生产趋于下降，进出口格局有所变化，铁矿石价格或高位回落。

报告指出，由于4月月内钢价走高，导致下游行业恐高情绪上升，对钢贸商需求形成一定影响，钢铁接单增速放缓，新订单指数为44.4%，环比下降2.7个百分点。

而在国外需求方面，尽管国外疫情再度暴发，但经济恢复势头仍在延续，钢材需求也在上升，新出口订单指数为51.7%，环比上升8.0个百分点。

钢铁产量方面，4月有所回落。报告称，一方面是市场需求有所放缓，另一方面是受到限产政策影响。生产指数为47.0%，环比下降4.3个百分点，连续2个月运行在50%以上后落入收缩区间。

据中国钢铁工业协会（下称“中钢协”）数据估计，4月全国累计平均日产粗钢环比下降0.31%，日产钢材环比下降1.45%。

在库存方面，报告提到，在钢厂生产偏紧和钢材市场需求放缓的博弈下，4月钢厂去库存速度相对平稳。产成品库存指数为34.4%，环比上升1.2个百分点，连续3个月在40%以下，钢厂库存整体处于持续下降趋势，但月内有所波动。据中钢协统计，4月中旬重点统计钢铁企业钢材库存量1590.45万吨，比上一旬增加41.38万吨，增长2.67%，短期内有所增加，一个重要原因是钢厂库存向社会转移速度放缓。

社会库存则连续4旬环比下降，5大品种库存均环比下降。据中钢协统计，4月中旬，20个城市5大品种钢材社会库存1420万吨，比上一旬减少102万吨，比年初增加690万吨。

4月国内钢价则继续上行。报告称，由于原材料成本上涨，限产政策对产量预期有所影响，对钢材价格有较强提振作用，月内钢价持续走高。卓钢链数据显示，4月1日上海螺纹钢指数为4912元（人民币，下同，1011新元）/吨，为当月最低值，之后价格震荡上升，4月29日上海螺纹钢指数为5234元/吨，当月涨幅达323元/吨，价格已创下近四年新高。

另外，原材料端在4月整体再度走强，各原材料价格均有不同程度上涨，企业生产成本较快上升。报告显示，购进价格指数为69.4%，环比上升13.1个百分点。铁矿石价格本月直线上升，铁矿石62%指数从月初的167元/吨上升至193.85元/吨，月内涨幅26.86元/吨，再创历史新高。

综合来看，报告称，4月钢厂接单增速放缓，钢铁产量有所回落，库存整体下降，原材料价格较快回升。预计本月钢市或进入销售淡季，市场需求继续放缓，生产有所下降，进口趋于增加，出口趋于减少，铁矿石价格或高位回落。