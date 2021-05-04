张国立等明星受“郑爽事件”影响被网民批“卖惨”

中国话题女星郑爽被爆“日赚208万（人民币，42.8万新元）”的新闻，让“天价片酬”“阴阳合同”又成了热议话题，网民对艺人片酬过高的愤怒情绪持续蔓延，并影响到其他明星。中国资深演员张国立上周就因发微博晒凌晨4点的收工照，被许多网民批评是在“卖惨”。

根据观察者网报道，现年66岁的老戏骨张国立上周四（29日）凌晨四点在个人微博上晒了张“明月当空”，并感慨道“记不清这是第几个大夜班了”。

虽然留言中也有人提醒张国立年纪大了要注意休息，但更多的留言是：“一个夜班的酬劳，抵上我若干年，咋这么矫情”，“有那么多钱，大夜班我也愿意啊”等。

不过网民的留言似乎没有影响到张国立，当时他并未搭理，此后也仍在继续分享个人生活。

直到他前晚（2日）又发了下夜班的博文，并委婉回应道：“发了就还会找骂。但我却恨不起来，因为我一个老人还在开心工作着。”

这次的回应得到许多网民的同情，并喊话张国立不用搭理“键盘侠”，认为人们抵制天价片酬应该将矛头对准一些德不配位的流量艺人，而不是来欺负老戏骨。

除了张国立，还有不少中国艺人都在“郑爽事件”的这段敏感时期因争议言行，踩中“雷区”。

郑爽曾经的合作搭档、也是郑爽前男友的张翰，近期参加了职场类综艺的录制，而就在“郑爽事件”被爆出的第二天（4月27日），张翰在节目中自称“一天拍戏 23 个小时”的话上了热搜。

这个热搜也招来许多网民喊话：“一天几百万（人民币）进账的人有什么脸说辛苦？”

还有人旧事重提，指出张翰读大学时违反交通法规，暴力抗法拖行交警约100米的事，指其本就“劣迹斑斑”。

中国知名男演员陈坤在这个节骨眼上，因为发了条不明所以的博文 ——A组转B组，之后转回A，被很多人以为是在影射郑爽。郑爽被爆逃税的方式正是“资金从A公司转到B公司，然后再回到A公司。

但网民们随后发现在山东商报罗列的“75名艺人注销200余家关联公司”的名单中，陈坤在郑爽被查前后，共计有七家关联公司被注销，被网民要求调查。