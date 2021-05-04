陈时中投书印尼媒体吁支持台湾参与WHO

印尼多家媒体近日刊登台湾卫福部长陈时中的投书，他呼吁世界卫生组织（WHO）及相关各方坚定支持将台湾纳入WHO，让台湾完整参与WHO的各项会议、机制及活动。

根据中央社报道，陈时中以“台湾可以帮忙，与世界建立更具韧性及包容力的全球卫生体系”为题投书印尼媒体时代报（Tempo），文中叙述了台湾防治冠病疫情的成就，吁请WHO及相关各方支持将台湾纳入WHO。

包括罗盘报（Kompas）、环绕印尼报（Sindonews）、印尼媒体报（Media Indonesia）、美都新闻网（medcom.id）等印尼媒体也都刊登了陈时中的投书。

陈时中在文中指出，台湾因地理邻近中国大陆，曾被预测会是受疫情影响最严重的地区之一。然而因台湾的医疗体系健全、检验策略严谨、资讯透明公开及公私部门合作，台湾是全球应变疫情最成功的地区之一，疫情对台湾造成的经济影响也较轻微。

文章指出，疫情为所有国家带来打击，尤其对脆弱、高暴露风险、无法获良好医疗服务及因管制措施而遭损失等族群的影响更大。做为国际社会负责任的一员，台湾将尽最大努力与WHO及全球卫生领袖合作，让所有人皆能获得高品质的医疗服务。

陈时中还说，台湾也在大流行中展现关于生医治疗及相关工具的快速研发及产製能力 ，包括两款疫苗已进入第二期试验。台湾如能全面参与全球冠病诊断试剂、疫苗及治疗药物的供应平台，将能对世界有所贡献。