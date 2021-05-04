中国五个重点城市首次集中供地

中国五个重点城市4月份首次集中供地的影响，地市热度明显上涨，各大房企拿地积极性有所提升，销售前50房企单月拿地金额同比上涨29%。

据澎湃新闻报道，克而瑞研究中心5月4日发布的数据显示，这五个首次集中供地的城市分别为广州、重庆、沈阳、长春和无锡。记者统计，五个城市累计成交地块155宗，成交金额超过2000亿元（人民币，下同，411.85亿新元）。

克而瑞在报告中提及，受到融资端、供给端政策影响，2021年以来开发商的投资延续了2020下半年的谨慎态势，今年前四个月，百强房企整体拿地销售比仅有0.23，虽然较3月末小幅提升了0.03，但这主要是由于在五个城市首次集中供地的带动下，房企投资积极性有所提升，但由于部分核心城市集中供地尚未开始，导致部分区域深耕的房企本月尚无新增土储。

从房企的梯队来看，前一至10、前21至30的房企积极性提升最为显著，截至4月末拿地销售比分别为0.24和0.23，较3月末分别提升0.04和0.05，而10强房企成为拿地销售比最高的梯队。

截至4月末，共有23家开发商的新增货值超过300亿元，其中新增货值前10房企的新增货值均超过500亿元。2021年前四个月，百强房企各梯队新增货值中前20房企新增货值全口径金额占比与货值占比分别为56%和58%，其中，前10房企新增货值全口径金额占比与货值占比为各梯队最高，为38%和39%。

从投资额方面看，4月份前50房企投资力度提升明显，单月投资总额超2300亿元，环比上涨29%。克而瑞在报告中指出，4月份投资额的上涨，在一定程度上是受到五个首次集中供地的城市影响，但与2020年平均水平相比，虽然在集中供地影响下出现了一定的提升，但2020年平均水平相比仍下降17%。