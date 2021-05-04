苏贞昌护陈时中：不配合SOP再神仙也没用

台北市长柯文哲、新北市长侯友宜齐批台湾中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中防疫犯大错，行政院长苏贞昌则表示，有人明知防疫SOP却不配合，陈时中“再神仙也没用”。

综合台湾《自由时报》及《联合报》报道，华航机师群聚感染冠病风暴持续扩大，已累计26起确诊病例，昨天新增的本土案例中，其中一人是华航诺富特桃园机场饭店的承包商工作人员，且感染源不明，疫情不断扩大。

柯文哲、侯友宜昨天齐轰指挥中心“防疫严重疏失”，柯文哲更是点出四大缺失炮轰中央，对此，苏贞昌今天（4日）出席卫福部活动时表示，陈时中这一年多来日以继夜，让台湾防疫做到世界第一，这都需要同胞支持。

他话锋一转说，“有人明知道政府订了防疫SOP、有单位场所明知道要实名制却没做到，有人工作性质敏感重要却没跟医师说，老实说，一个陈时中再神仙也没用。”

苏贞昌还说，防疫措施可以检讨，像现在就对特定状况加强防疫，例如有印度旅游史的人非台籍人士不能进来，呼吁民众一起配合防疫，符合资格者尽快施打疫苗。

对此，陈时中表示，谢谢苏贞昌的体谅，重点是大家要一起来，每个环节多做一些就有很多不同。

面对地方首长的批评，陈时中说，地方政府执行时看到很多问题，也提出许多建言，但他认为双方应加强沟通合作，疫情险峻要并肩合作。