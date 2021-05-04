中国五一外卖销量五年来最高

中国网上订餐平台饿了么发布的五一消费报告显示，中国今年五一前三天外卖订单量同比增长显著，成为近五年来最高。

据北京头条报道，记者了解到，尤以酒店、景区等区域为代表，外卖需求翻倍增长，中国不少县市景区、乡村民宿人气暴涨。同时，早餐、宵夜外卖需求环比节前均有明显增长，小龙虾等单品人气回归，这都从侧面反映了假期消费的“爆发式复苏”。

饿了么报告发现，在“补偿式出游”背景下，今年五一假期期间，酒店和景区的外卖订单量同比增长均在两倍及以上，较今年清明小假期仍有明显增长。

近年来，岛屿、古村落等小众景区的走红也带火了三四线城市的乡村旅游。环比节前，今年五一假期期间，秦皇岛、北海、龙岩、漳州和恩施等多地的酒店民宿外卖量增幅明显。以阿那亚走红的秦皇岛酒店订单环比增长超1倍，同比增长2倍；而以古村落知名的龙岩和漳州，酒店外卖需求环比节前也均涨了60%以上。

按中国景区外卖订单量排名来看，杭州、青岛、苏州等依旧是小长假的热门旅游城市。同时，淳安千岛湖、东阳横店、漳州东山岛、上海崇明岛等郊区景点人气也相当高涨。

从外卖地点的变化来看，五一期间，最爱去三、四线等郊区乡村旅游的游客多来自周边城市。以漳州为例，游客多来自厦门、福州等省内城市；而在网红景点阿那亚，来自北京、天津、哈尔滨的游客远超过了省会石家庄本地。对这届小镇青年来说，北京、长沙、上海、合肥和南京是这个五一他们偏好前往“躺吃”的旅行城市。

假期也“意外”让年轻人过上更规律的“加餐”生活。饿了么报告发现，环比节前，消费者午、晚餐外卖需求略有下降，反之，早餐（5-7点）和晚上22点之后的宵夜需求增长显著。

其中，又以酒店和景区的早餐宵夜需求增长最为旺盛。从网友晒单的出行攻略也可以发现，“吃饱拼早起、避人流出发”非常重要。晚上累了回到酒店，通过饿了么外卖下单城市特色美食，还可以让身体提早休息的同时却不耽误享用美食。

受外地游客的偏好和出行临时需求等影响，饿了么数据显示，今年五一期间，农家菜外卖增长11倍，母婴用品、药品、日用品等临时外卖需求，和小龙虾、螺蛳粉等热门宵夜订单量也均增长两倍及以上。