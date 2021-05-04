中国A股有91位“85后”董事长

在中国A股市场，目前已有91位“85后”上市公司董事长，其中“90后”有23人。这91位董事长所在公司多数来自传统制造业。目前，60位董事长带领公司去年实现盈利，不过仍有不少董事长执掌的公司去年业绩不佳。

据中国证券报报道，东方财富旗下金融数据平台东财Choice数据显示，截至目前，中国A股“85后”董事长有91位。其中，“90后”董事长有23位。1985年至1989年出生的董事长有68位。最年轻的为顺灏股份董事长王钲霖和保龄宝董事长戴斯觉，他们均是1995年出生。

从学历来看，91位董事长中，除去一位董事长学历不明确，一位董事长为高中学历，45位董事长为本科学历，44位董事长为研究生学历。

从91位董事长的薪酬来看，除去11位董事长2020年薪酬不明确，其余80位董事长平均薪酬为89.72万元。其中26位董事长去年薪酬超过100万元，27位董事长去年薪酬低于50万元。

从公司所在地来看，91位董事长所执掌的公司注册地主要分布在浙江、江苏、广东、上海、福建等地。其中，24家公司属于浙江，13家公司属于江苏，10家公司属于广东，上海和福建各有五家公司。

按照证监会行业分类来看，91位董事长所在公司行业中，66家公司属于制造业，占比达72.53%；10家公司属于信息传输、软件和信息技术服务业，占比达10.99%。

不过，这91家公司业绩表现不一，60家公司去年实现盈利。其中，盈利超过1亿元的公司有31家，去年亏损超过1亿元的公司有24家。

