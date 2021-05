下午察：超级富豪都迈不过婚姻这道坎？

相信大家今早一觉醒来,都会看到这条新闻:美国微软联合创始人比尔·盖茨(Bill Gates)和妻子梅琳达·盖茨(Melinda Gates)宣布离婚。

根据盖茨和梅琳达在推特上发布的联名公开信,他们将结束27年的婚姻关系。不过,两人会继续在共同创立的慈善基金会工作。

中文翻译:

在经过了许多思考,以及对关系的诸多尝试之后,我们作出了结束婚姻的决定。在过去的27年当中,我们抚养了三个出色的孩子,并且建立了一个覆盖全世界、让所有人都能够过上健康、丰富生活的基金会。我们仍然共享着基于上述信念的使命,并将继续在基金会中一起工作,但我们不再相信在人生未来的阶段还可以作为伴侣一起成长。在我们开启这段新的生活之际,希望外界能给予我们的家庭空间和隐私。

划重点,离婚的原因,在声明中一句话概括为:我们不再相信在人生未来的阶段还可以作为伴侣一起成长(We no longer believe we can grow together as a couple in this next phase of life)。

简而言之,盖茨和梅琳达认为继续保持婚姻关系,已经无法让彼此继续提升;对于这样的离婚原因,网民们买单了,纷纷表示“很励志”“格调最高的离婚原因”。

不过,真正是为了什么而离婚,大概只有本尊才能回答了。美国杂志《人物》取得的法庭文件显示,梅琳达提出的离婚理由是“婚姻无法挽回地破裂”。

梅琳达曾于2006年的一场新闻发布会上,深情款款地对着盖茨微笑。(路透社)

总裁爱上员工

回头看,盖茨与梅琳达当初的相识,有点像一些热门爱情影集的套路:总裁爱上员工。

综合各方信息,两人在1980年代邂逅,当时梅林达加入了盖茨的微软公司,而且她还是以工商管理硕士(MBA)身份进入微软的第一位女性。

入职后不久,梅林达在纽约的工作晚宴上,首遇盖茨。

梅琳达2016年曾在访谈中这样描述:“我当时来晚了,看到还有两张空椅子。我坐在其中一个上。差不多15分钟后,盖茨到了,坐到了另一张椅子上。这是我们第一次见到彼此,我能感觉到他(对我)有点兴趣。不过,他花了好几个月时间才约我出来。”

盖茨在网飞(Netflix)的传记纪录片中说,他们开始约会时:“我们都很关心彼此,那时候只有两个选项;要不我们分手,要不我们结婚。”

网飞(Netflix)于2019年推出比尔盖茨的纪录片《走进比尔:解码比尔·盖茨》。(网飞官网)

梅琳达曾在2018年的“红鼻子日”,公开与盖茨一起戴上红鼻子的照片。(梅琳达面簿)

梅琳达说盖茨是一个有条不紊的人,就算是谈感情,他都会在白板上列表,列举结婚的好处与坏处。

两人1994年在夏威夷拉奈岛结婚,据报他们为此包下整座酒店和岛上所有直升机,确保不会有外人闯入婚礼。

很多人认为梅琳达是最幸运的女人,因为她嫁给了世界上最有钱的男人之一。当人们上网搜索她的资料时,她的名字也总是作为附属捆绑在比尔·盖茨的后面。但其实,两人的关系非常讲求平等,例如,慈善基金会的命名就包含了梅琳达的名字。有人说,盖茨是个典型的“理工男”,梅琳达让盖茨的性格大为改观,变得开放、亲和、富有同情心。与两人熟识的股神巴菲特认为梅琳达帮助盖茨“成为了一个更好的决策者”,甚至说要论宏观统筹能力,梅琳达比绝顶聪明的盖茨还强那么一点。

有报道称,两人的关系过去几年遇上了瓶颈。具体问题是什么,媒体还没有挖出来,但梅琳达曾经说过,他们的婚姻“难以置信地艰难”,并说盖茨经常一天工作16小时,很难腾出时间来陪伴家人。

2019年,梅琳达就两人结婚25周年纪念接受英国《星期日泰晤士报》采访时曾透露:“他曾经就是否结婚的决定感到困难,而他很清楚地表明这不是因为我,而是‘我能不能平衡工作与家庭生活’……而相信我,我也记得我们婚后有些日子很难过,我一度心生念头:‘我能做到吗?’”

另一条线索是65岁的盖茨去年退出了微软董事会,专注他的慈善事业,其中一个原因,也是关乎他想在家庭花更多时间。

而在上个月13日,盖茨在推特上发布了一条关于家庭纪录片《时间》的短文,并写道:“《时间》是对于一个家庭的诗意刻画,这个家庭尽管遭遇困难的处境,却依旧深爱并支持着彼此。我如何推荐它都不为过。”

如今看来,他这番贴文似乎意有所指。

不过,目前吃瓜群众最关心的是:盖茨夫妇离婚后,如何分配那富可敌国的千亿财产。

如何分配千亿财产

盖茨1975年和哈佛大学的好友保罗·艾伦(Paul Allen)共同创立了微软公司,后来成为全球最大型的软件公司,现在他在福布斯全球富豪排行榜中排名第四,净资产达1305亿美元(约1743亿新元)。上述离婚声明并未对夫妻双方财产分割问题做任何说明。

不过,有分析称,这次盖茨夫妇的离婚财产分割,可能比前亚马逊执行长贝佐斯(Jeff Bezos)两年前离婚时更难。

先来回顾一下贝佐斯离婚案中的操作。

2019年1月9日,贝佐斯与当时的妻子麦肯齐(MacKenzie)同样也是在推特上发布了联名声明,宣布在经历了25年的婚姻之后,二人将离婚。同年4月,贝佐斯和麦肯齐的离婚分割终于尘埃落定。

麦肯齐在声明里说,她决定将共同持有的多数亚马逊股票和所有《华盛顿邮报》及太空探索公司Blue Origin的持股统统留给贝佐斯,这些股票的控制权也是如此。

至于亚马逊的股份,麦肯齐分得和贝佐斯共同持有亚马逊股票中的四分之一,贝佐斯分得四分之三。亚马逊是目前全球市值最大的科技公司之一。

贝佐斯(左)与前妻麦肯齐(右)曾在2018年3月出席一场在加州比佛利山举行的奥斯卡派对。(法新社)

与贝佐斯离婚中财产大多集中于亚马逊股票不同,这次盖茨夫妇的财产分割可能要复杂许多。

彭博社指出,首先,盖茨的净资产来源于微软,但是目前他所持的微软股份可能只占到其财富不到20%。

微软1986年首次公开募股时,盖茨拥有49%的股份,这使他瞬间成为千万富翁。随着微软的爆炸性增长,他很快成为世界上最富有的人之一。

2000年,他将首席执行官的职位交给了长期共事的鲍尔默。2008年,他减少了对微软日常运营的参与,更多地专注于慈善事业。此后,盖茨仍然在这家总部位于华盛顿州雷德蒙德的公司担任董事长直到2014年,并在去年3月离开公司董事会。

根据FactSet的数据,盖茨个人在微软的股份价值约260亿美元。

需要注意的是,这些年来,盖茨已经将自己的绝大多数股份转移至比尔及梅琳达·盖茨基金会了。而且自去年离开微软董事会以来,他的具体持股一直没有对外披露。

盖茨2018年4月21日在华盛顿出席一场有关如何建立人力资本的研讨会。(路透社)

此外,盖茨最大的资产是Cascade Investment,一家他用出售微软股票和股息创立的控股公司。据报道,通过Cascade,盖茨投资了房地产、能源和酒店领域,并拥有包括加拿大国家铁路公司等数十家上市公司的股份。

也有报道称,盖茨夫妇共有财产价值达1300亿美元,包括了达芬奇珍贵手稿、私人飞机以及多处豪宅房产等。

媒体:两人没签署婚前协议

在美国,富豪闹离婚,财产分割的关键点,往往在怨偶是否签署了婚前协议。

根据《人物》获得的梅琳达在华盛顿州国王县提交的离婚申请书,梅琳达与盖茨并没有签署婚前协议,他们将根据分居协议来分割他们的资产。目前还不清楚盖茨和梅琳达何时分居。

梅琳达也在离婚申请书中说,“不需要配偶支持”(spousal support is not needed)。所谓配偶支持,是指当夫妻合法分居或离婚时,法院可以命令一名配偶或家庭合伙人每月向另一名配偶支付一定数额的支持费。

根据《人物》获得的梅琳达在华盛顿州国王县提交的离婚申请书,梅琳达与盖茨并没有签署婚前协议,他们将根据分居协议来分割他们的资产。(《人物》官网)

华盛顿州是美国九个实行夫妻共同财产制的州之一,这意味着两人婚姻期间获得的多数财产,共同属于这对夫妻,离婚时将平均分配。

尽管目前还不清楚两人离婚后的财务状况细节,但有一点可以肯定的是,他们的巨额财产都不会落入三名儿女的口袋中。

盖茨夫妇2011年就决定不让子女继承遗产,并解释说,孩子们应该走自己的路,若将巨额财产留给他们,会导致他们被金钱蒙蔽,不珍惜自己的未来。这对夫妇共有三名孩子,最小的一个最近刚满18岁,据说,盖茨家的孩子年满14岁以前都不得拥有手机。

但是,子女并不是夫妇俩唯一的考虑。盖茨和梅琳达于2000年成立的盖茨及梅琳达·盖茨基金会,是世界上最大的私人慈善机构之一,关注重点在于公共卫生、教育与气候变化,同时捐款项目繁多,包括支持冠病疫苗制造商、诊断试验以及可能的治疗方法,乃至于太阳能厕所的研发等等。

根据基金会官网公布的最新全年财务数据,截至2019年底该基金会净资产为433亿美元。不过,美国消费者新闻与商业频道(CNBC)报道,根据税务文件,如今该基金会拥有逾510亿美元的资产。

该网站也显示,盖茨和梅琳达自1994年至2018年向该基金捐赠超过360亿美元资金。

梅琳达于2019年11月在个人面簿贴出全家福。(梅琳达面簿)

基金会何去何从?

两人离婚后,盖茨及梅琳达·盖茨基金会未来的运作令人关注。

据英国广播公司报道,基金会发布声明称,两人将继续共同领导基金会,不预期会有任何改变:“他们将继续合作,塑造和批准基金会的策略,倡议基金会的事宜,以及制定组织整体方向。”

换句话说,两人的离婚并不会影响基金会的运作。

不过,彭博社引述旧金山Sideman & Bancroft LLP律师事务所的离婚律师Monica Mazzei称,基金会面临的最大问题是,今后盖茨及梅琳达打算在多大程度上合作。

她说:“即使我曾经见过最友好的离婚,人们也倾向于将基金会一分为二,这样就能有更多自主权,也能减少相互往来。”

在外界看来,盖茨和梅琳达曾是一对让人称羡的神仙眷侣,30多年来不仅是事业上的亲密伙伴,而且还共同不遗余力地为人类发展谋福祉。

虽然从青春走到白头,前年才走过“银婚”的二人,最后未能相守,这结果让不少人唏嘘,但回头看两人发表的离婚声明,其中提到的“一起成长”这一句话,或许还是能给许多憧憬婚姻的男男女女一个启示吧。