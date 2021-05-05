张向晨被任命为世贸组织副总干事

世界贸易组织总干事恩戈齐·奥孔乔-伊维拉昨天（4日）宣布，任命中国商务部副部长张向晨等四人为世贸组织新任副总干事。

据新华社报道，张向晨在国际贸易领域工作超过30年，曾于2017年至2020年担任中国常驻世贸组织代表，对世贸组织、国际贸易谈判等相关问题有长期和深入的研究。

另外三名新任命的副总干事分别是美国贸易专家安杰拉·埃拉德、法国常驻世贸组织代表让-马里·波冈和哥斯达黎加前外贸部长安娜贝尔·冈萨雷斯。

奥孔乔-伊维拉当天对世贸组织成员表示，这是该组织历史上首次出现半数的副总干事职位由女性担任的情况。

尼日利亚经济学家恩戈齐·奥孔乔-伊维拉3月1日正式就任世贸组织第七任总干事，任期将持续至2025年8月31日。她是世贸组织历史上首位女性总干事，也是首位来自非洲的总干事。

另据中国商务部网站消息，商务部新闻发言人昨天对此表示赞赏和欢迎，称这有助于加强世贸组织秘书处的管理，充分发挥秘书处的作用，推进世贸组织各项工作。

发言人说，张向晨被任命为副总干事，不仅是对他本人能力的认可，更是对中国多年来在世贸组织中发挥的积极和建设性作用的肯定。

发言人表示，中国是全球贸易大国和发展中大国，一贯坚定维护以世贸组织为核心的多边贸易体制，支持世贸组织在全球治理中发挥更大作用。中国将继续加强与世贸组织秘书处的合作关系，支持总干事和世贸组织秘书处的工作，为维护多边贸易体制、参与全球经济治理作出应有贡献。

商务部网站资料显示，张向晨现任商务部党组成员、副部长，在国际贸易领域工作超过30年，他曾任中国任常驻世界贸易组织代表、特命全权大使，兼常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织副代表。

