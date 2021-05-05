“宠物盲盒”憋死小生命 中通：违规网点自查

中国中通快递公司的网点承运了160余只活体的小狗小猫。这些动物却是商家打着售卖“盲盒”的名义，将活体宠物快递至买家。但是众多小猫小狗因为空气不流通被活活憋死，引发互联网公众的批评。

据《中国基金报》报道，“成都爱之家动物救助中心”志愿者5月3日拦截下一辆中通快递运输车，据其官微介绍，“货箱里全是小猫小狗的惨叫声，若是货箱门关闭，完全没有空气流通，只有被活活憋死！已经有不少小猫小狗奄奄一息甚至死去！死去的小猫小狗，直接被中通工作人员丢在路边！”

成都爱之家动物救助中心拦下货车并报了警。志愿者在货车内共发现160多只小猫小狗。截至5月4日凌晨4时，已经有四只死亡。

目前，动检部门对所有猫狗依法暂扣，转移到石板滩宠物城临时安置，正在进行检疫。

这些被打包当货物运输的小猫小狗，就是网络上越来越火的“宠物盲盒”。有网友在1月时便在网上曝光，有网购平台甚至悄然兴起宠物活体盲盒，售价从十几元到上千元不等，涉及猫、狗、仓鼠、乌龟等小动物。有的商家甚至直接在商品描述里打出“玩得起就下单，玩不起别买！”的标语。

有网友分享，“很多买家在打开箱子的那一刻，期待已久的活生生的小生命，已经在运输中闷死、饿死、憋死、热死冷死，甚至是被盲盒中的其他小狗小猫咬死……”

有网友认为，在宠物盲盒上，不仅仅是快递公司、还有平台、卖家、买家都需要严管。

对于宠物盲盒，中国央视评论称，用盲盒装动物，将一些人的快乐建立在动物痛苦甚至失去生命的基础上，是对人性的背离，也是娱乐的异化。法律禁止寄递活体动物，商家必须遵守，快递公司也不应明知故犯。

环球网也评论说：“宠物盲盒，还是宠物亡盒？背离人性，漠视生命，不是制造惊喜的手段。”

此次被爆出运输宠物盲盒的中通快递，也成为众矢之的。澎湃新闻报道，中通快递通报，“宠物盲盒”一事，系平台电商客户线上销售，网点违规揽收。网点暂停揽收业务全面自查，并配合相关部门调查，相关负责人停职，扣除其全年绩效奖金。

