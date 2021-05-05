大量外籍人士搬走 香港房租下跌

香港租金已经降至每平方英尺33.60港元（62.11新元/平方米），为2016年底以来的最低水平。

据彭博社报道，中原地产的数据显示，香港租金在第一季度已经降至每平方英尺33.60港元。租房网站千居的信息显示，苏豪区一间典型的两居室公寓现在的月租金约为3500美元（4669.31新元），而两年前高达4200美元。

大量外籍人士在香港发生反政府抗议示威之后搬离，再加上人口下降和失业率高企，导致香港的租房需求低迷，尽管房价还保持稳定。

根据千居的数据，半山区、深水湾等西方人和内地有钱人钟爱地区的高档物业降幅最大，租金比2019年中最高下跌25%。同期，在外国学生和年轻白领喜欢的上环苏豪区，租金下降了20%。

千居营运总裁费舍尔（James Fisher）分析说，2019年反修例抗议示威期间的经济不确定性和出行困难推动了这一下降，疫情和严重经济衰退加剧了需求疲软。

彭博行业研究分析师黄志强（音译自Patrick Wong）认为，由于人口减少和旅行限制，香港租金2021年可能再降5%至10%。他在一份研究报告中说，香港人口去年减少0.6%，至747万，而随着英国政府收到27000份香港居民的英国国民(海外)护照申请，香港人口可能进一步减少。

尽管第一季度经济以10年来最快速度回升，香港3月份失业率仍高达6.8%，接近上一季度创下的17年高点。为了省钱，许多失业者搬回家跟家人同住。

尽管房屋租赁市场不景气，但庞大的买房需求使得房产售价保持坚挺。与2019年中期的峰值相比，房价下降不到4%。

根据最新的政府数据，2月份的租金收益率已降至历史最低。大型物业受到的打击最大，160平方米以上的住宅，租金收益率已经降至1.8%。