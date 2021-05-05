爱奇艺回应《青春有你3》被责令暂停录制：认真核查并整改

北京市广播电视局约谈爱奇艺相关负责人，责令爱奇艺暂停《青春有你》第三季节目录制，并认真核查并整改存在的问题。《青春有你》节目组今日凌晨回应称，对此诚恳接受，坚决服从。

综合经济通中国站和澎湃新闻报道，节目组称，将严格落实广电行政部门有关管理规定，从即日起暂停该节目录制，切实履行平台主体责任，积极承担媒体社会责任，进一步完善节目管理制度，认真核查并整改存在的问题，力求更加严格细致地把握节目制作的每个环节，积极营造清朗健康的网络环境，感谢各界对节目的关心和监督，对其中出现的问题深表歉意。

《青春有你》是爱奇艺模仿南韩《PRODUCE 101》所制作的选秀综艺节目，第三季原定于本周六(8日)决赛，票数最高的九位选手将组成男团出道。

目前排名第一的选手余景天在决赛前夕被网民起底，指他不但涉嫌具双重国籍，其父母开设的卡拉OK还“涉黄涉毒”，引发网民向当局举报。余景天事后已宣布因身体原因退赛。

另外，节目亦被曝出让粉丝通过赞助商牛奶瓶盖上的二维码投票，粉丝购买牛奶只为投票，将大量未饮用的牛奶倒入下水道造成浪费。

北京市广播电视局于5月4日发布的通报指出，针对群众举报网络综艺节目《青春有你》第三季存在的相关问题，北京市广播电视局高度重视并第一时间约谈了爱奇艺相关负责人，要求该平台严格落实广电行政部门有关管理规定，切实履行网络视听平台主体责任，完善节目管理制度，认真核查并整改存在的问题。



