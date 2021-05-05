中国恒大前4个月销售额达年目标近30%

中国恒大昨晚披露2020年详细年报和4月份销售业绩。上月销售业绩显示，单月实现合同销售金额681.4亿元（人民币，下同，140.6亿新元），同比增长4.5%；合约销售面积813.5万平方米，同比增长14.1%。

2021年前4个月，中国恒大共实现合约销售金额2213亿元，同比增长4.1%；合约销售面积2601.6万平方米，同比增长9.7%。

以中国恒大2021年设定的年销售目标7500亿元来计算，目前已完成29.5%。

恒大集团董事局副主席、总裁夏海钧在业绩会上表示，恒大在2020年的去化率是65%左右，如果按照这个去化率来预估2021年，可以实现8000亿元到9000亿元的销售额。

2020年中国恒大的营业额为5072.5亿元，同比增长6.2%；毛利1.226亿元，毛利率24.2%，净利润314亿元，核心业务利润301.3亿元，合约销售金额7232亿元，同比增长20%，合约销售面积8086万平方米，同比增长38%；回款6532亿元，同比上升12个百分点；负债总额19507亿元，同比增长5.5%。

截至2020年底，中国恒大的总土地储备项目共798个，总规划建筑面积2.31亿平方米，土地储备原值4901亿元。其中一二线城市土地储备原值达3287亿元，占比67%，平均楼面地价2638元/平方米，三线城市土地原值1614亿元，占比33%，平均楼面地价1515元/平方米。2020年，中国恒大交楼948个项目，交楼金额4945.5亿元。

预计2021年总可售货量预计约1.37亿平方米，2021年一季度销售回款1343亿元，较2020年一季度增长18%。

年报显示，截至2020年底，中国恒大共有员工123276人，雇员成本约290.2亿元。

股东方面，许家印及其配偶持有中国恒大76.76%的股权，而许家印的好朋友、华人置业的创始人刘銮雄及其配偶陈凯韵持有中国恒大8.86%股权。

在借款方面，截至2020年底，中国恒大到期的借款总计7165.32亿元。其中一年内到期的借款约3354亿元，1年至2年到期1666.13亿元，2年至5年到期2035.24亿元，5年以上到期109.18亿元。目前，中国恒大手持现金及现金等价物约为1587.52亿元，其中受限制的现金为219.92亿元。

中国恒大在年报中披露，恒大集团董事局主席许家印的薪酬总计为25.1万元，夏海钧薪酬2.04亿元，较2019年上涨了32.7%。

