据报欧盟印度将重启自贸磋商 组抗衡中国联盟

一份声明草案显示，欧盟和印度将于周六在线上峰会同意重启自2013年以来陷入停滞的自由贸易磋商。

据路透社报道，这份声明草案须在周三由欧盟各国大使签署，并需要新德里方面的最终批准。报道称，这将把全球两个大型经济体捆绑在一起，组成一个被视为将抗衡中国实力的联盟。

根据草案，若获批，欧盟和印度将表示：“我们同意恢复磋商，旨在达成一项平衡、雄心勃勃、全面和互利的贸易协议，以应对当前挑战。”

草案称，双方领导人将寻求达成一项投资保护协议，并就地理标志达成第三项协议，后者旨在保护从法国香槟到印度大吉岭茶等特色农产品。

欧洲议会2020年的一项研究显示，与印度达成贸易协议可以给欧盟带来高达85亿欧元(约 亿新元)的潜在裨益，这一估计是在英国退欧之前做出的。

声明草案还为欧盟和印度在世界各地建设联合基础设施项目的协议奠定基础，峰会将把这一协议描述为交通、能源和数字领域的互联互通伙伴关系。

报道还说，欧盟加强其在印度-太平洋地区影响力的新计划也将赢得印度支持，该计划将利用从安全到卫生等领域来保护欧盟利益并对抗中国，尽管欧盟坚称其战略并非针对北京。

声明草案称：“我们致力于建立一个自由、开放、包容、基于规则的印太空间，并以尊重领土完整和主权、民主和法治为基础。”