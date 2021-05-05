三人从印度返中国 疑在印感染变异病毒

印度冠病疫情持续失控，中国关注疫情输入风险。中国一篇科研论文披露了三例从重庆入境中国的确诊病例，感染的病毒是在印度流行的变异病毒。

据澎湃新闻报道，《中国疾病预防控制中心周报》（英文）近日发表的一篇论文披露了三例从重庆入境的确诊病例，论文作者来自重庆市疾控中心、中国疾控中心等。

论文显示，三名年龄在20-30岁之间的患者来自同一家手机公司，该公司在印度诺伊达（Noida）设有生产基地，自2019年底以来他们一直与印度同事在那里工作。

流行病学调查报告显示，三人于4月19日包车从印度诺伊达到新德里，当天转机飞往尼泊尔加德满都。他们在整个行程中都穿着防护服，N95口罩，护目镜和手套。

他们在加德满都乘坐包车到达旅馆，在那里住到4月21日，21日早乘坐包车去机场，并采取了充分保护措施，然后飞往中国重庆市。

报告显示，他们在印度的核酸检测多次出现阴性，而患者A和患者B的最新阴性结果是4月17日，患者C的最新阴性结果是4月19日。

三人在重庆被转移到冠病救治定点医院重庆公共卫生医疗中心，体温均正常，但胸部CT结果提示感染性病变，被确诊为冠病病例。

论文显示，确诊患者的样本已送至重庆市疾病预防控制中心，于4月28日至30日进行了测序。

基因组序列的分析表明，这些分离物属于Pangolin谱系B.1.617，是印度的一种新兴变种，在三个分离株中观察变异位点与印度B.1.617.2变异体相同，支持这三例患者感染可能发生在印度。