专家：长征五号B火箭或坠入地球

中国4月29日发射的长征五号B火箭（Long March 5B）携带太空站“天和”核心舱升空。不过长征五号B火箭的部分正在向地球坠落，并可能在未知的地点坠落地球。

据英国《卫报》报道，身长30米的长征五号B火箭核心发射“天和”核心舱后，进入临时轨道。一些专家担心它会降落在有人居住的地区。

哈佛大学天体物理学中心的天体物理学家麦克道威尔（Jonathan McDowell）说：“上一次他们发射长征5B火箭时，不明金属管状物坠落非洲象牙海岸。大多数残骸会在过程中烧毁，但若有巨大金属碎片砸向地面，没有人受伤是很幸运的事。”

自上周末以来，长征五号B火箭的高度下降了近80公里。据《太空新闻》报道，业余天问观测者发现，长征五号B火箭的下坠不受控制，快速下坠速度使得无法预测火箭最终的下坠地点。麦克道威尔预计，最可能的结果是火箭将调入海中，因为海洋覆盖了地球约71％的面积。

但是麦克道威尔说，火箭的某些碎片在下坠过程中如果没有被大气层摧毁，可能会等同“小飞机坠毁，残骸遍布100英里（约161公里）范围内”。

从1990年以来，没有超过10吨的物体会不受控地留在地球轨道，而长征五号B约有21吨。麦克道威尔表示，中国确实疏忽大意，“我们不会让超过10吨的物体特意不受控坠落。”

他说，一旦确定长征五号B火箭返回地球的具体日子，专家们可以在六个小时的时间内预测其着陆时间。