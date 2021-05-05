据报中国拟恢复太平洋上有战略意义的机场

基里巴斯议员透露，中国已制定计划升级基里巴斯的一个偏远岛屿上的简易机场和桥梁，以恢复二战期间曾驻扎军用飞机的一个基地。该岛屿位于夏威夷西南方约3000公里处。

据路透社报道，基里巴斯反对党议员兰伯恩（Tessie Lambourne）说，她对这个项目感到关切，并希望知道它是否是中国一带一路倡议的一部分。

该计划尚未公开，涉及在名叫坎顿(Kanton)的小岛上进行建设。这是一个珊瑚环礁岛，处于亚洲和美洲之间的重要战略位置。

兰伯恩透露：“除了跑道和桥梁修复的可行性研究之外，政府没有分享成本和其它细节，反对党将在适当时候从政府寻求获得更多信息。”

基里巴斯总统马茂(Taneti Maamau)的办公室没有回复记者提出的问题。2019年9月，基里巴斯与台湾断交，转与中国建交，这是当时亲中的总统马茂做出的决定。

中国外交部没有立即回复提问。

基里巴斯虽然是人口只有12万人的小国，但控制着全球最大的专属经济海域之一，覆盖超过350万平方公里的太平洋。

坎顿岛位于夏威夷美军基地西南方3000公里，在坎顿岛的任何重大建设都将为中国提供一个据点，使其深入二战以来一直与美国及其盟国紧密站在一起的地区。

不愿具名的太平洋各国政府的顾问说：“这座岛屿将成为海上航空母舰。”