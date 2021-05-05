黑道入党引争议 蔡英文致歉

民进党因“黑道入党”风波形象受创，兼任民进党主席的台湾总统蔡英文今天（5日）表示，身为党主席，对于没有落实既有“排黑条款”道歉，将检讨相关机制。

民进党台北市党部评委前召集人赵映光之子赵介佑，因涉嫌诈欺及毒品案被台北地院裁定羈押，台北市党部本月1日已迅速开除其党籍，但“黑道入党”争议持续引发讨论。

综合台湾媒体报道，蔡英文在中常会后发表谈话时说，身为总统，执政以来治安一直是施政重点，七万多名警察的努力获得民众肯定，但是最近发生的个案也令人警惕，必须检视现有体制和执法环境，政府定会持续强化扫黑反毒能量，务必使执法人员秉持专业执法，不会受到不当政治干扰。

身为党主席，她表示，没有落实既有排黑条款让不适格党员进入党的机制，不仅造成社会纷扰，也辜负支持者期待，她感到十分抱歉。

她指出，民进党排黑条款行之有年，这次事件显示，虽有严谨规范，但若没有查核和落实尤其党职选举时就会有漏网之鱼，她已要求秘书长林锡耀检讨入党和审查制度，未来也会建置新的资讯查核系统，与相关判决纪录及其他公开资讯查核，针对入党申请、参选党职和当选后的表现定期清查，落实排黑条款。

她也提醒民进党公职干部一起解决党的问题，而不是视为一己之私来面对，团结面对问题，才是回应支持者唯一的方式。

