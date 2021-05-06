旅游、保健和教育位列中国年轻人消费榜前三

调查发现，在2021年的消费预期中，旅游、保健养生和教育培训位列18至25岁中国年轻人消费榜单的前三甲。

据中国央视报道，央视财经新媒体联合《中国美好生活大调查》发布中国青年消费大数据。大调查发现，初出茅庐的Z世代们绝对是旅游消费的主力军，有超过三分之一的95后表示好想出门看世界。而其它年龄段的人旅游热情也是不相上下，被压抑了一年的旅游需求在今年很可能要爆发。

大调查通过支付宝线上平台深度调查发现，南方城市对他们更有吸引力一些。在年轻人最向往的城市排名中，前五名全部被南方城市占领，前五名是成都、重庆、上海、杭州和厦门。

排在年轻人2021年消费榜单第二位的是保健养生，他们预计增加消费的比例比2020年上涨了7.5个百分点（2021年预计消费33.27%，2020年实际消费25.75%）。近年来年轻人已经成为保健品市场不可忽视的力量。

大调查对18至25岁的受访者健康观念进行调查时发现，18至25岁男青年会通过购买绿色食品、打疫苗和囤消费除菌防护用品来保持自己的健康状态，而18至25岁女青年会通过加强健身运动、定期体验与合理饮食/规律生活的方式来保持自己健康状态。可见，95后男生的健康观念偏向被动，而女生们的健康观念更为主动。

大调查发现，18至25岁的年轻人预期增加消费第三位的是教育培训，他们愿意为寻求更多机会而持续提升自己。他们尤其重视的是学历的提升，其次是职业技能，更愿意在这两方面买单。