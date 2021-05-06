中共中央环境督察组的行踪被地方掌握

中共中央生态环境保护督察组在河南暗访，但是刚到地方行踪就被掌握。

据新华社主办的微信公号《半月谈》形容说，督察组在河南省下沉督察伊始，“暗访车”就被泄露了车牌，“督察人员仿佛被装了GPS，行踪都被当地相关部门负责人掌握”。

今年4月7日，督察组进驻河南，4月中旬对郑州、安阳、新乡等十多个地市进行了下沉督察，对河南省各地区重点和问题线索进行更详细地梳理、追踪。

4月18日，下沉工作刚刚开始，督察组就通过信访举报获悉，他们的车牌号已经被曝光：“如有企业人员看到‘京PXXXX’这个车牌号要注意，这是中央（第五）督察组的暗访车，一定及时在企业群里通知。”

在濮阳，3名督察组人员去濮阳检查一家羽绒加工企业，到附近排水口不到五分钟，几位县区相关部门的负责人跟上来“热情”地打招呼：“机动组领导来了？”

据报道，一位督察组人员说：“好家伙，您连机动组都知道了。”

车辆被跟踪之后，机动组决定兵分两路，一拨人负责分散注意，另一拨人去现场锁定细节。第二天，机动组接到信访消息转道开封。在开封市精细化工产业集聚区，机动组迅速停车，去到信访件中提到的开封裕成化工有限公司。这家企业声称停产已久，但去年8月企业排水却被查出异常。

在厂区，一位督察人员与企业负责人交谈，另一位督察人员去生产车间察看。督察人员攀爬到高处，发现废气治理设施仍在运转。督察组人员让企业立即出示生产记录，对方却说没有。10分钟后，企业工作人员有事离开，将原本手臂夹着的一个蓝色文件夹放在了一个不起眼的桌上，督察人员拿起来翻看，里面是车间几个月以来的生产设施用电、用蒸汽的付费明细。

《半月谈》报道说，这并不是中央生态环保督察组的行踪第一次被泄露。2018年11月，中央第三生态环境保护督察组对安徽省第一轮中央环境保护督察整改情况开展“回头看”。

在此期间，安徽亳州市魏岗镇一位微信名为“龙哥”的副镇长分别在“魏岗企业群”和“魏岗金刚石企业群”中向企业通风报信，督察组现场检查的情况被“龙哥”在微信群内直播。

2019年5月，在向安徽省反馈“回头看”及专项督察情况时，督察组指出，为应对督察，亳州市谯城区少数领导干部与企业串通一气，性质恶劣。对此，部分地方官员受到政务警告、党内严重警告等处分。

