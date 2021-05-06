美军料中国长征五号B火箭残骸重返大气层

五角大楼预计，正在坠落的中国火箭残骸将飞出轨道并于周六（8日）重返地球大气层，不过美国官员们表示现在还无法预测碎片的落点。

外界忧心重返大气层的过程中可能造成损害。

五角大楼发言人科比周三表示，美国国防部长奥斯汀正在定期听取关于这枚长征五号B火箭轨迹的汇报。上个月，该枚火箭成功将中国第一个空间站核心舱——“天和”核心舱送入轨道。该舱段将成为拥有可供三名宇航员在一中国空间站起居生活的舱室。

科比说，尽管美国太空军司令部正在对其进行监控，但目前军方对此无能为力。

“对于重返和会造成什么样的情况，我们目前没有足够的信息保真度”，科比说，“现在太遥远，我们无法推测这里可能发生的情况”。

美军第18太空控制中队已自本周起，在www.space-track.org上每天更新火箭的位置信息。

自上周末以来，长征五号B火箭的高度下降了近80公里。据《太空新闻》报道，业余天问观测者发现，长征五号B火箭的下坠不受控制，快速下坠速度使得无法预测火箭最终的下坠地点。

英国《卫报》引述哈佛大学天体物理学中心的天体物理学家麦克道尔预计，最可能的结果是火箭将调入海中，因为海洋覆盖了地球约71％的面积。

但他说，火箭的某些碎片在下坠过程中如果没有被大气层摧毁，可能会等同“小飞机坠毁，残骸遍布100英里（约161公里）范围内”。

然而，中国官媒《环球时报》今天指出，“西方媒体对‘长征五号B火箭残骸失控威胁’的报道堪称陈词滥调”，并称西方媒体在去年也曾有过几乎一模一样的“担忧”。

《环球时报》说，事实上对于长征五号B火箭残骸的重返大气层问题，中国航天机构和专家都多次出面进行过解释。

报道引述中国航天专家邢强博士称，火箭本身结构是“皮薄馅多”，内部燃料在发射过程中消耗后，剩余的火箭壳体质量并不大，而且以铝合金为主的壳体很容易在大气层中焚毁。因此与空间站或大型卫星相比，火箭残骸对地面造成危害的可能性很小。同时它的飞行轨迹也并非媒体报道的“不受控”，而是经过精密计算，并利用火箭钝化技术，有意缩短在轨飞行时间。

报道也引述北京航天城新媒体中心指出，“船箭分离后，火箭虽已完成任务，但箭上的推进剂、高压气、电池都尚未用尽，这些东西随时都可能引发火箭爆炸，变成太空垃圾，威胁在轨航天器的安全。包括中国在内，世界上负责任的航天大国都会对火箭末级进行钝化处理。简单地说，就是将剩余的燃料、高压气泄出，让电池自己短路，彻底消除火箭末级‘自爆’危险。同时，为了不占用宝贵的轨道资源，在钝化之前火箭还可能会进行‘离轨’机动，转移到废弃轨道上。”

“从人类第一颗人造卫星上天到现在，60多年来，从未发生过任何环绕地球的火箭残骸或太空垃圾击中人类的案例。”