中国海南省海口市公安局昨天说，海口市公安局龙华分局上周五（4月30日）正式对凤凰智信信息技术（海口）有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。目前公司法定代表人、实际控制人贺某已被依法刑事拘留案件正在进一步调查中。

贺某指的就是凤凰卫视董事局主席刘长乐的女婿贺鑫。

根据海口市公安局在官方微博上发布的警情通报，中国各省公安机关已开通受案渠道，请利益受损人就近在所在地公安机关报案。公安机关将全力开展案侦并做好追赃挽损工作，切实保护群众合法权益。

界面新闻引述投资人称，就在上述立案前几天，凤凰智信还曾发消息说，平台正在加速审核退出申请：“自2020年9月10日启动业务退出至今，存量化解工作有序开展，不断加强催收回款，努力对接征信系统帮助出借人追讨相应出借款项。凤凰智信自2021年1月底相关退出通道陆续上线以来，截止2021年4月22日，累计提交退出申请35229人，已完成退出8096人。对已提交的申请正在加速审核。”

2020年9月，凤凰金融突然下架平台上的网贷产品，此后该平台借款项目出现大面积逾期，回款进度几乎处于停滞状态，引发投资人声讨和维权，与平台股权关联的凤凰卫视也因此陷入舆论漩涡之中。

有统计显示，截至2020年10月15日，平台借贷余额为97.7亿元（人民币，下同，约20.2亿新元），出借人数为70375人。凤凰金融官网显示，该平台的网贷服务，是由凤凰智信所提供。

投资人曾向监管部门投诉称，凤凰智信从2020年9月份停标以来，没有正面和出借人进行过沟通交流。

海南省地方金融监督管理局就此回复称，相关部门一直在积极推进凤凰智信的退出工作，6个月来对凤凰智信的业务进行了调查摸底、对凤凰智信的存管账户进行了监测，公安部门对出借人提供的凤凰智信的违法犯罪举报材料进行了核查，同时政府相关部门也正在积极推动凤凰智信逾期借款人接入行征信系统，帮助出借人追讨“逃废债”。

天眼查资料显示，凤凰智信成立于2016年5月6日，注册资本5亿元，法人为贺鑫，系凤新科技（海口）集团有限公司全资子公司。股权穿透后，贺鑫间接持股比例71.97%。

此前多项资料显示，凤凰金融宣称其为凤凰卫视集团旗下的智能金融服务平台，旗下包括网贷、基金、财富管理、活期、券商等多项投资服务。而今，“凤凰卫视”字眼已彻底从凤凰金融官网消失。

4月27日，即被警方立案侦查前三天，凤凰智信登报声明回复全体凤凰金融出借人称，“凤凰智信是凤新科技（海口）集团有限公司的全资子公司。凤凰卫视因合并间接持有凤新科技8.5%的股权，仅为凤新科技财务投资人，并非凤凰智信的股东，也未参与过平台的实际运营和管理工作”。

报道引述消息指出，凤凰卫视没有承认过凤凰金融是其附属公司，并多次公告称，贺鑫系独立自然人，他与凤凰卫视的关联关系仅限于其为凤凰卫视董事局主席刘长乐的女婿。

2021年2月26日，掌门人刘长乐辞任凤凰卫视行政总裁职务。

凤凰卫视4月18日发布公告称，其主要股东今日亚洲已与紫荆文化、信德集团的全资附属公司Common Sense签订框架协议，将有条件向两者分别出售10.49亿股及8.45亿股凤凰卫视股份，约占公司已发行股本的21%和16.93%。今日亚洲的实控人为刘长乐。交易若获得监管批准及完成后，今日亚洲将不再是凤凰卫视股东。