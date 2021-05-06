“玻璃大王”曹德旺出百亿人民币建大学

有“玻璃大王”之称的福耀玻璃集团创始人曹德旺，出资100亿人民币（约20亿新元）筹建“福耀科技大学”，定位为理工类科技型大学，致力于培养应用型、技术技能型人才。

据《中国基金报》报道，河仁慈善基金会网站显示，该基金会计划总出资100亿元投入筹建“福耀科技大学”，项目资金的拨付按项目实施进度进行，款项直接拨付至项目建设公司。

学校性质为共同探索新型公办大学办学模式；在办学发展思路方面，基金会提出按照“高水平、小规模、应用型、国际化、市场化”办学理念，兴办理工类科技型大学。此外，河仁慈善基金会帮助学校与国内、国际一流大学开展合作研究及联合办学。

在管理体制方面，河仁慈善基金会作为学校的举办者，为学校的建设和发展提供持续的经费支持和保障，负责决定学校董事会人数及人员构成，聘任学校董事会成员，监督学校依约使用举办者投入的财产。

河仁慈善基金会方面表示，创办“福耀科技大学”在于为中国实体经济、先进制造业培养应用型、技术技能型人才。“福耀科技大学”要面向世界汇聚一流人才，充分借鉴和引进欧美、日韩等世界发达国家高校的先进办学理念和教学经验，在世界前沿技术型院校中招聘师资。

另据福州新闻网报道，“福耀科技大学”初步选址在福州高新区南屿流洲岛。学校办学规模3000至5000人，专业设置重点为目前国内相对弱势专业，各专业均配建标准实验室。在中国范围内招收优秀的本科毕业生，开展研究生阶段的应用型人才培养，解决中国当前应用型、研究型人才断档问题。

天眼查显示，河仁慈善基金会由福耀集团创始人曹德旺宣布要把家族持有的70%的福耀玻璃股份（折合人民币40亿元）捐出，成立“河仁慈善基金会”，其主管单位是中国国务院侨务办公室，监管单位是民政部。

这不是曹德旺第一次将捐赠资金用于教育事业。此前曹德旺曾捐资1.9亿元建设“福清德旺中学”，该学校占地面积147亩，建筑面积约7万平方米，可容纳3000名学生学习。

福耀玻璃是一家专注于汽车玻璃生产的供应商，主要从事浮法玻璃及汽车用玻璃制品的生产及销售，产品不但配套国内汽车品牌，更已成为德国奥迪、德国大众、南韩现代、澳大利亚Holden、日本铃木、日本三菱、捷克途胜的合格供应商，并批量供货。

目前，福耀集团在中国16个省份以及美国、俄罗斯、德国、日本、韩国等11个国家和地区建立生产基地和商务机构，全球雇员约2.7万人。

曹德旺自幼家贫，初中没毕业就辍学为家计奔波。1976年，进入福清市高山镇异型玻璃厂当采购员，1983年承包了这个濒临倒闭的小厂，第一年销售的水表玻璃从原来的几十万片增加到200万片，实现扭亏为盈。

曹德旺1986年转战汽车维修玻璃，替代进口汽车玻璃，1987年成立福耀玻璃有限公司，引进新技术、新设备，生产的汽车玻璃从质量到数量不断提升。福耀集团1993年成功在A股上市，成为福建省最早上市的民营企业，也是中国同行业首家上市公司。

