拜登可能不会动用国防生产法解决芯片短缺问题

美国一名高阶政府官员向路透社表示，如果美国政府动用国家安全法条将稀缺的电脑芯片引导至汽车行业，则一些重要的产业可能受害。

此一分析暗示白宫可能回绝汽车生产商及跨党派议员的要求，不会祭出国防生产法。

多家汽车制造商已经因为芯片短缺的问题而被迫放慢生产脚步，甚至暂停生产。他们已经与白宫讨论动用1950年国防生产法的可能性，该法案允许政府以国家安全为理由强迫企业生产材料。

不过许多汽车业高管私下表示，他们不认为动用国防安全法是可行的，也认为施行的可能性不高。

被问及利用这项法律是否是一个可能的作法时，该名政府官员表示，“短期的前景具有挑战性”。

这名参与此一议题高层级讨论的官员对路透社说，将半导体重新分配给汽车制造商“将导致其他行业可用的芯片变少”。这名官员也表示，此举可能损及笔记型电脑等消费电子产品以及诸如心律调节器等医疗设备的制造商。

“如果你是供应链经理，这将是最糟糕的一场恶梦，”另一位熟知白宫想法的人士表示，“作为一个国家而言，这太糟糕了”。

报道引述熟知内情的消息人士表示，尚未做出最终决定。

该名官员表示，政府正推动芯片用户与制造商增加透明度，做法包括改善需求预测能力，以及生成有关芯片如何通过供应链流向最终用户的更好信息。

该官员表示，美国政府计划，一旦按照拜登2月行政令完成为期100天的评估，就会发布建议，其中包括“激励和鼓励国内生产和增加产能”的方法。

这项评估的重点是半导体、大容量电池、关键矿产、药品和活性药物成分的供应链。

拜登利用这个朝鲜战争时代的法律来提升疫苗和关键医疗设备供应，以对抗冠病疫情。芯片问题威胁到美国经济，损害从德州到密西根州等选举战场州的就业。

上周，福特汽车警告称，芯片短缺将导致其第二季产量下降50%。拜登已要求国会拨款500亿美元支持国内芯片产业，并拨出500亿美元在商务部成立一个新的办公室，监测国内工业产能。

美国特拉华州参议员Chris Coons称，他对政府目前为止采取的行动感到“满意”。他此前曾敦促政府使用国防法。

上述官员称，华府已呼吁台湾和其他外国政府提升芯片生产水平满足美国买家需要。他说，政府正在考虑各种监管选项，并可能签订多方协议，以避免未来爆发危机。

路透社此前报道称，台积电考虑未来在美国亚利桑那州兴建更多芯片厂。

行业数据显示，美国制造商仅占全球半导体产能的12%左右，远低于1990年的37%。超过80%的芯片生产活动在亚洲进行。